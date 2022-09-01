非常律師禹英禑超高人氣 自閉症在韓國引發熱議

韓劇「非常律師禹英禑」收視集集衝高，朴恩斌飾演患有自閉症的天才律師。圖／Netflix提供

Netflix 超高人氣韓劇 「非常律師 禹英禑」刻劃罹患高功能自閉症的律師，這部影集在韓國引發熱議，但當地一些自閉症患者表示，在真實世界裡他們其實遭到忽略已久。

法新社報導，讓人一看就上癮的劇集「非常律師禹英禑」，正追隨另一熱門韓劇「魷魚遊戲」大放異彩的腳步，它已經在Netflix非英語類劇集收視榜上保持冠軍超過一個月。

這部影集劇情講述具有自閉障礙的女律師禹英禑，專業能力傑出的她是頂尖律師事務所新人，面對著法庭內外種種挑戰。這齣16集的連續劇已引發關於自閉症的嚴肅論戰。

智商高達164的明星律師禹英禑絕頂聰明，但是她同時具有顯而易見的自閉症特質，諸如不經意重複語句的「鸚鵡式仿說」（echolalia）。

飾演禹英禑的29歲女演員朴恩斌表示，因為深知這部劇集會影響韓國和其他地方觀眾對於自閉症患者的看法，一開始曾經猶豫是否接演。

朴恩斌告訴法新社：「身為演員，我覺得自己有道德責任。」

她指出，曾經擔心劇中人格複雜的角色，自己是否有能力駕馭。

朴恩斌說：「我知道這部影集無可避免會對自閉症患者和患者家人造成影響…讀劇本的時候，對於自己該如何詮釋角色竟毫無頭緒，這還是第一次。」

然而在韓國，部分自閉症患者的家屬認為這部影集是徹頭徹尾的「幻想」，強調女主角性格不符合現實。

一位養育自閉症小孩的母親受訪時指出，對許多自閉症患者而言，要達到如同禹英禑一般成就，簡直就像「還不會走路的小孩在奧運自行車項目奪牌」。

梨花女子大學木洞醫院精神病學教授金宜正（Kim Eui-jung，譯音）表示，禹英禑顯然是「一個為了讓戲劇效果最大化的虛構角色」，但她的故事其實比許多韓國人所理解的更為真實。

她說，約1/3自閉症患者的智力與平均值相當或高於平均，且可能沒有任何明顯的自閉症特徵，或甚至對自己所患疾病有意識。

位於首爾的中央大學醫院精神病學教授金熙智（Kim Hee-ji，譯音）表示：「在韓國，公眾對高功能自閉症的認識或理解仍然相當有限。」

她說，公眾認為自閉症是「一種跟嚴重智力殘疾有關的疾病」，這也造成無法更廣泛地及早診斷並對患者提供支持。

金熙智強調，早期介入可以幫助避免患者「把因為自閉症而面臨的挑戰歸咎於自己，諸如難以建立和維持友誼等問題」。