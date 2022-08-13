安海契車禍腦死 兒子悲傷：希望媽媽不再痛苦

已長大的荷馬（中）和同父異母手足感情好。圖／摘自IG

曾主演「六天七夜」、「火山爆發」等片而一度走紅的女星安海契（Anne Heche），因上周在加州發生高速駕駛撞民宅的嚴重車禍 ，被判定腦死，家人們目前雖未沒關掉維生設備，她和前夫所生的大兒子荷馬已發表聲明表示希望母親不會再痛苦，開始去探索永恆的自由。

53歲的安海契現在狀態在法律上已判為死亡，家人為了遵照她遺願、確定好器官捐贈事宜，才繼續以機器暫時維持她的心臟跳動。她曾經受到電影公司看重、力捧，接了好幾部大片的要角，卻因和艾倫狄珍妮絲 的一段戀情，事業明顯被影響。艾倫在她噩耗傳出後，特地發文寫道：「這是傷心的一天，向安的孩子、家人、朋友獻上我的愛。」

艾倫狄珍妮絲與安海契的同性之戀，堪稱好萊塢演藝史上的大事之一，那時安正在走紅，才宣布在「六天七夜」取代珊卓布拉克扮演哈里遜福特的感情對象，沒幾天立刻與艾倫公開戀情，投下震撼彈。她雖勇於認愛，之後卻也坦言自此從片酬千萬美元的一線紅星落得接不到任何大公司的大片，儘管她並沒後悔。安海契車禍後，各方都在矚目艾倫如何回應，這段悼念的話也讓人回憶起昔日兩人相愛的點點滴滴。