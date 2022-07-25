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剛滿53歲 珍妮佛洛佩茲全裸不露點 翹臀大放送

記者蘇詠智／即時報導
歡慶53歲生日的珍妮佛洛佩茲展露完美身材。圖／Daniella Midenge 攝影 摘自JLo Beauty
歡慶53歲生日的珍妮佛洛佩茲展露完美身材。圖／Daniella Midenge 攝影 摘自JLo Beauty

珍妮佛洛佩茲這陣子喜事不斷，除了和情牽20年的班艾佛列克於拉斯維加斯結為連理，還又趁53歲生日時推出了新的保養產品，為此特地以自身當作廣告招牌，大秀翹挺的臀部曲線，更拍了全裸不露點的照片，展現傲人體態。

目前正和班艾佛列克在巴黎度蜜月的珍妮佛洛佩茲，這兩天歡慶53歲生日。她固然年過半百，身上幾無贅肉，除了勤勞運動、鍛練外，她也很注重保養品的使用，因此她的JLo Beauty品牌特地推出了新的臀部乳霜，標榜使用後就有機會像她一樣擁有抓住旁人視線的美臀。

在宣傳照中，珍妮佛只穿丁字褲、臀部幾無遮掩，加上她於廣告短片中在臀部塗抹乳霜的動作，性感指數直逼百分百。歐美八卦雜誌稱她一向對身材的維持極盡嚴格，也會要求身旁伴侶追隨自己的腳步，現也對班艾佛列克的體格非常注意，會逼他起個大早做運動，讓班感受到不小的壓力。

這幾天班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲在巴黎吃美食、賞美景、住在協和廣場附近的豪華飯店，就像年輕情侶一樣開心、甜蜜。不過八卦刊物已在唱衰，稱她太強勢，又只在乎自己，不但和班的超級好朋友麥特戴蒙處得不算熱絡，還會懷疑班趁拍片空檔在麥特面前大吐苦水，倘若婚姻想長長久久，這些都是隱憂。

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲還在新婚蜜月期，卻已被八卦刊物稱婚姻中有隱憂。（路...
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲還在新婚蜜月期，卻已被八卦刊物稱婚姻中有隱憂。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲為了自己新推出的保養產品展現翹挺美臀。圖／Daniella Mide...
珍妮佛洛佩茲為了自己新推出的保養產品展現翹挺美臀。圖／Daniella Midenge 攝影 摘自JLo Beauty

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 八卦

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