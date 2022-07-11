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「似曾相識」女主角變成韓服佳人？原來兒子娶韓國女孩

記者蘇詠智／綜合報導
珍西摩爾（中）出席兒子和南韓媳婦的婚禮。（取材自Instagram）
珍西摩爾（中）出席兒子和南韓媳婦的婚禮。（取材自Instagram）

71歲英國女星珍西摩爾（Jane Seymour）曾經在007第8集「生死關頭」（Live And Let Die）扮演龐德女郎而一舉成名，但在全球觀眾心目中最經典的印象是奇幻愛情片「似曾相識」（Somewhere in Time）裡的劇場紅伶，以及影集「荒野女醫情」（Dr. Quinn, Medicine Woman）中的西部女醫師。在影迷心目中，她一直是古典美的代言人，卻從來不曾想像她穿上傳統韓服的模樣，近日她到首爾出席兒子的婚禮，特地穿上韓服在首爾景福宮拍照，呈現東西合璧的古典風情，令人再一次開了眼界。

珍西摩爾在「似曾相識」中和「超人」克里斯多夫李維（Christopher Reeve）大談跨越時空的唯美戀情，浪漫的配樂與哀傷的結局讓觀眾久久難忘，曾經在香港一連上映了200多天、打敗「法櫃奇兵」（Indiana Jones）成為整年度賣座第一名的外國影片，至今還被人津津樂道。她曾有過4段婚姻，這幾天在首爾結婚的克里斯多夫就是她和第4任丈夫詹姆斯凱區（James Keach）愛的結晶。

克里斯多夫凱區情定南韓女孩美淑，兩人本來去年底就已經在珍西摩爾在馬里布的別墅舉行過一次婚禮，由於美淑還有不少家人、親友住在南韓，兩人決定回首爾再辦一場讓新娘親友可以出席的婚禮，珍西摩爾也特地陪兒子到首爾，感受東方文化的洗禮，沒待幾天已經被首爾擄獲芳心，尤其對身上穿的傳統韓服十分滿意，在照片中看來也笑得很開懷。

珍西摩爾很滿意自己的韓服造型。（取材自Instagram）
珍西摩爾很滿意自己的韓服造型。（取材自Instagram）
珍西摩爾穿上傳統韓服遊景福宮。（取材自Instagram）
珍西摩爾穿上傳統韓服遊景福宮。（取材自Instagram）
珍西摩爾與兒子都穿上韓服拍照。（取材自Instagram）
珍西摩爾與兒子都穿上韓服拍照。（取材自Instagram）

南韓 劇場 香港

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