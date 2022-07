「似曾相識」女主角變成韓服佳人？原來兒子娶韓國女孩

珍西摩爾(中)出席兒子和南韓媳婦的婚禮。(取材自Instagram)

71歲英國女星珍西摩爾(Jane Seymour)曾經在007第8集「生死關頭」(Live And Let Die)扮演龐德女郎而一舉成名,但在全球觀眾心目中最經典的印象是奇幻愛情片「似曾相識」(Somewhere in Time)裡的劇場 紅伶,以及影集「荒野女醫情」(Dr. Quinn, Medicine Woman)中的西部女醫師。在影迷心目中,她一直是古典美的代言人,卻從來不曾想像她穿上傳統韓服的模樣,近日她到首爾出席兒子的婚禮,特地穿上韓服在首爾景福宮拍照,呈現東西合璧的古典風情,令人再一次開了眼界。

珍西摩爾在「似曾相識」中和「超人」克里斯多夫李維(Christopher Reeve)大談跨越時空的唯美戀情,浪漫的配樂與哀傷的結局讓觀眾久久難忘,曾經在香港 一連上映了200多天、打敗「法櫃奇兵」(Indiana Jones)成為整年度賣座第一名的外國影片,至今還被人津津樂道。她曾有過4段婚姻,這幾天在首爾結婚的克里斯多夫就是她和第4任丈夫詹姆斯凱區(James Keach)愛的結晶。