錢復帥外孫演藝圈Netflix主演 合作楊紫瓊扮台灣黑幫

錢裕揚對於自己能有這機會，可以與楊紫瓊主演Netflix戲劇，萬分感謝。圖／摘自IG

楊紫瓊 自從今年評價、票房雙雙大勝的電影 「媽的多重宇宙」之後，又將推出新作，根據「Deadline」、「綜藝報」報導，這回將演出一部以台灣黑幫為背景的黑色喜劇影集「孫氏兄弟(暫譯)The Brothers Sun」，將在Netflix推出，共8季，預定2023年上檔，男主角竟是首次主演的台灣演員錢裕揚，他是外交部長錢復的長孫，父親則是金融家錢國維先生，雖演過多部舞台劇、電影以及廣告，但這回可是首度主演，這回不僅能首度主演，又能與大明星楊紫瓊合作，他不只感謝Netflix、製作團隊的賞識，「我也非常感謝我的家人、朋友以及女朋友，還有每一個幫我的人，愛你們」。

「The Brothers Sun」風格定位為緊張刺激，具有黑色幽默風格的動作喜劇，主要背景是洛杉磯 、台灣，錢裕揚飾演台北孫氏黑幫大老的長子Charles Sun，從小就被培養成為一個冷酷無情的殺手，在台灣也很適應幫派生活，只是當父親被神秘人槍殺後，他決心前往洛杉磯保護媽媽、弟弟，因而展開一連串不可思議的旅程，但因為他不想讓家人捲入他的複雜生活，也讓他陷入天人交戰。

於此同時，他的弟弟Bruce Sun則由「絕命律師」李松璞主演，這個角色從小就跟著媽媽在美國生活，並不熟悉台北，更不熟悉自己的家庭的過去，另外「這就是我們」女星Highdee Kuan則飾演充滿正義感的助理檢察官Alexis。「The Brothers Sun」由「美國恐怖故事」、「歡樂合唱團」主創人布萊德佛查克與華裔編劇Byron Wu共同擔任主創人，不只是全亞裔的編劇，製作團隊也相當堅強，導演則是漫威「神盾局特工」凱文坦查隆，這也將是繼由喜劇影集「菜鳥新移民」，再度以台灣人物為背景的戲劇。