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黃曉明離婚4個月被爆密戀網紅 外型竟激似Baby

記者陳建嘉／即時報導
傳出與黃曉明秘戀的新歡，外型神似Angelababy。取材自微博
傳出與黃曉明秘戀的新歡，外型神似Angelababy。取材自微博

黃曉明Angelababy的婚姻於1月底宣布結束7年婚姻，此後兩人感情動向引起外界關注，黃曉明最近被網友爆出與一名女網紅交往，對方外型激似Angelababy，引起熱議，這名網紅葉珂其實非常有商業頭腦，名下有多家企業，不過她剛宣布離婚，還有兩個小孩，粉絲認為兩人是否真的能談戀愛，還很難說。

微博帳號「葉珂黃曉明今天分手了嗎」發文爆料黃曉明、葉珂談戀愛，並指證歷歷表示兩人已在交往，包括黃曉明2月在微博秀出製作冬奧吉祥物冰墩墩造型的湯圓圖片，結果葉珂同一天也秀出同款照片。另外，今年3月14日白色情人節，葉珂發布一組在酒店收到玫瑰花的照片，她並秀出窗邊的風景，看起來正與另一半一起在酒店過節，該名網友根據酒店風景辨別位置，認為是位於上海松江凱悅酒店，然則黃曉明當時拍戲時，也住在同間飯店。

外界傳言沸沸揚揚，葉珂則是最近在微博發文：「其實很早就恢覆單身了，曾擁有最好的愛情，現在轉化成最好的友情和親情。很多話在心裡，懂的人會懂。 」似乎否認與黃曉明熱戀，不過仍有許多網友則在底下留言詢問「真的跟黃曉明在一起嗎？」黃曉明則未做出任何回應。另有網友發現葉珂曾與前夫、Angelababy一起合照，更認定這段關係複雜。

葉珂外型神似Angelababy。取材自微博
葉珂外型神似Angelababy。取材自微博
葉珂沒離婚前，曾與當時的丈夫、Angelababy一起合照。取材自微博
葉珂沒離婚前，曾與當時的丈夫、Angelababy一起合照。取材自微博

黃曉明 微博 Angelababy

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