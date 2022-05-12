李雲迪嫖娼下落不明 驚傳又犯罪「百萬財產被假扣押」

李雲迪。（取材自微博）

中國鋼琴王子李雲迪 揚名國際，先前卻因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底，更慘遭業界封殺，如今七個月過去，就連他的昔日好友王力宏也遭受負面新聞重大打擊，迄今李雲迪仍音訊全無，日前又有媒體指出，原本捧著大把鈔票請他代言的廠商忍無可忍提告，法院依規定送達民事裁定書及財產保全情況告知書，立刻將李雲迪和爸爸李川名下333萬人民幣（約48萬9830美元）的財產採取保全措施，但如今傳出本案已和解。

「鳳凰網娛樂」報導，原本皮阿諾家居有限公司2021年在邀請李雲迪擔任代言人，結果去年發生嫖妓風波，皮阿諾家居立刻結束合作關係，又因為李川、李雲迪父子突然人間蒸發，法院依規定送達民事裁定書及財產保全情況告知書，決議將李雲迪父子名下300多萬人民幣財產進行假扣押，不過「時代周報」另外指出，其實皮阿諾的高層表示已經與李雲迪一方和解，「不過具體細節還要再了解」，媒體詢問李雲迪工作室部分則沒有任何回應。

李雲迪去年傳出嫖娼風波，隨後北京公安 局在微博證實李雲迪涉嫌嫖娼被行政拘留，讓李雲迪形象聲譽跌落谷底，然則「網易娛樂」更透過李雲迪身邊的知情人士得知，李雲迪已非第一次嫖妓被抓，去年上半年就因為同原因而被逮捕，但當時沒被曝光，是因為再犯才被爆出，知情人士也透露李雲迪原本就是關係複雜，在德國留學期間，同學就早有耳聞。