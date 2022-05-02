今夏強片捧新秀 最被看大紅的是他們

「貓王艾維斯」導演巴茲魯曼（左）力捧奧斯汀巴特勒擔任男主角。（路透資料照片）

暑期電影黃金檔即將正式展開，照例有好幾位新秀被看好可望成為大牌接班人，包括「貓王艾維斯」扮演傳奇巨星本尊的奧斯汀巴特勒與飾演其妻普莉西拉的奧莉薇亞狄強，「捍衛戰士：獨行俠」飾演年輕一輩飛官的麥爾斯泰勒、葛倫鮑威爾等。

「貓王艾維斯」是「紅磨坊」名導巴茲魯曼的最新力作，貓王的遺孀普莉西拉已經看過全片，認為男主角奧斯汀巴特勒要扮演這麼傳奇的人物、壓力必然很大，盛讚他極為出色。奧斯汀曾經主演迪士尼 「歌舞青春」番外篇「夏培的星光大道」，也曾與「歌舞青春」女主角凡妮莎哈金斯交往快10年，過去是帥氣偶像，「貓王艾維斯」找來影帝湯姆漢克斯陪襯他，是他在影壇更上層樓的關鍵。澳洲 女星奧莉薇亞狄強在片中扮演普莉西拉，今夏她還將在HBO的大卡斯迷你影集「命運階梯」飾演女主角的女兒，炙手可熱。

全球觀眾等待多時的「捍衛戰士：獨行俠」，雖然仍賣湯姆克魯斯 的魅力，卻也沒忘了網羅年輕型男與美女。上集中男主角駕駛戰機的搭檔意外去世，其子在續集中不但長大成人，還成為男主角訓練的新生代飛官之一，戲分吃重，湯姆克魯斯為此試過一堆新銳小生，最後才由「進擊的鼓手」麥爾斯泰勒出線，有機會成為影迷新寵。

有趣的是，葛倫鮑威爾也是爭取該角的最後人選之一，原本以為和片子失之交臂，湯姆克魯斯卻為他設計新角色說服他接演，他和麥爾斯在片中有如湯姆克魯斯與方基墨在首集的感覺，都被看好有望走紅。