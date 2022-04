18年前宣告解除婚約、分道揚鑣的班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲 ,舊情復燃一年後終於再度訂婚。

繼日前珍妮佛和女兒上街選逛家具、被拍到手上戴了戒指、引起外界猜測後,她在社群網站 表示有重大消息要宣布,隨即發給粉絲一支短片,只見她秀出無名指上的綠色戒指,在推特的頭像旁也加上一個鑽戒符號,眼中泛著淚光說道:「你很完美。」而「時人」求證她的人員,也確認了她和班艾佛列克已再度訂婚。

當年班珍愛得太高調,引起外界反感,合演的電影「絕配殺手」評價、賣座皆淒慘,兩人的愛火也隨之冷卻,之後各自婚嫁、生子,快20年後才又訂婚,這一次是否真能修成正果?各方都在等著瞧。

JLo and Ben Affleck are going to get married. It’s happening!

Bennifer never dies. pic.twitter.com/X6s0Z1osLW