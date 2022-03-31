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玄彬、孫藝真浪漫婚禮 孔孝真搶到捧花

記者陳建嘉／即時報導
孫藝真(右)、玄彬婚紗照浪漫曝光。圖／摘自IG
孫藝真(右)、玄彬婚紗照浪漫曝光。圖／摘自IG

玄彬、孫藝真因在2018年合作「極智對決」結緣，更因「愛的迫降」擦出愛的火花，相戀1年多發出結婚聲明，並於31日在有「最美飯店」的華克山莊內的「Aston House」舉辦世紀婚禮，玄彬的經紀公司更釋出2張婚紗照，只見孫藝真開心燦笑，玄彬在旁靦腆牽著愛妻的手，畫面無比浪漫。

這場世紀婚禮在南韓時間下午4點舉行，由於兩人生性低調，對於婚禮細節保密到家，當初會選華克山莊，就是因為這間飯店出入口管制相當嚴格，2人的經紀公司也請來多名壯碩保鑣在入口站崗，手上拿著賓客名單，逐一核對每位入場人員的身分，一人僅限一張喜帖，受邀藝人的經紀人同樣不得入內，這對明星夫妻特地設置「經紀人休息室」，就是為了讓一切滴水不漏，不讓閒雜人等進入。

下午4點，婚禮正式開始，有韓媒從遠方偷拍捕捉到孫藝真穿著露肩禮服入場的畫面，只見父親牽著她的手進場，將孫藝真託付給女婿玄彬，兩人在眾多名人的簇擁下成為夫妻，氣氛感人，韓媒更因此捕捉到孫藝真落淚的畫面，這場婚禮致詞人由摯友張東健發表，歌手金範修、Gummy、Paul Kim獻唱祝歌，Gummy還特別獻唱「愛的迫降」主題曲，現場擺滿白色、紫色、粉色系列的花束，還有水晶燈裝飾，看起來非常豪華。

孫藝真、玄彬的婚禮畫面流出後，讓網友大讚「簡直就像韓劇一樣唯美」，而當孫藝真向她的好姐妹們丟出捧花時，接到捧花的幸運兒是「戲劇女王」孔孝真，孔孝真是孫藝真的多年摯友，兩人情同姊妹，私下也常一起聚會，據悉，她接到捧花時，全場驚呼為她恭喜。

孫藝真、玄彬結婚之後，即將展開夫妻的新生活，接下來的動向也引人注目，不過韓媒指出，詢問他們的共同友人，目前他們並沒有度蜜月的打算，本週末會在新婚房內，度過愜意的2人時光。

丁海寅是孫藝真、玄彬婚禮座上嘉賓。圖／摘自IG
丁海寅是孫藝真、玄彬婚禮座上嘉賓。圖／摘自IG
「音源女王」Gummy將為孫藝真、玄彬婚禮獻唱。圖／摘自IG
「音源女王」Gummy將為孫藝真、玄彬婚禮獻唱。圖／摘自IG
張東健為好友玄彬、孫藝真婚禮擔任致詞人。本報系資料照
張東健為好友玄彬、孫藝真婚禮擔任致詞人。本報系資料照
韓媒「OSEN」報導孔劉也有低調出席孫藝真、玄彬婚禮。圖／Catchplay提供
韓媒「OSEN」報導孔劉也有低調出席孫藝真、玄彬婚禮。圖／Catchplay提供
演員崔星俊拍攝婚禮週邊，並祝賀孫藝真與玄彬的新婚。圖／摘自IG
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孫藝真(右)、玄彬因合作「愛的迫降」而交往。圖／Netflix提供
孫藝真(右)、玄彬因合作「愛的迫降」而交往。圖／Netflix提供
潤娥是孫藝真、玄彬婚禮座上嘉賓。圖／摘自IG
潤娥是孫藝真、玄彬婚禮座上嘉賓。圖／摘自IG
宋仲基是孫藝真、玄彬婚禮座上嘉賓。圖／摘自IG
宋仲基是孫藝真、玄彬婚禮座上嘉賓。圖／摘自IG
孫藝真(右)、玄彬婚紗照浪漫曝光。圖／摘自IG
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