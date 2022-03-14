女星為愛輕生 男友外遇對象「巨乳寫真妹」慘遭肉搜

神田沙也加芳華殞落。圖／摘自推特

松田聖子的女兒神田沙也加去年跳樓尋短，讓松田聖子和前夫神田正輝肝腸寸斷。神田沙也加留下遺書，其中一封寫給男友前山剛久，證實她是為愛走上絕路。她因無法忍受男友劈腿和言語暴力，最終走上絕路。如今在網友肉搜下，前山剛久的「小三」身分曝光，正是寫真女星小島美優。

小島美優擁有火辣身材，目前正活躍於寫真界。神田沙也加雖然知名度大勝，但她「愛到卡慘死」，面對前山剛久心情不好時就吼她「去死」，讓有情緒障礙的她被壓垮。前山剛久也被爆出遊說神田沙也加自行減少用藥，多重因素下導致她最終情緒失控。

神田沙也加直到輕生前都對前山剛久深愛不移，在遺書中提到受不了男友與「偶像A小姐」過從甚密。如今「偶像A小姐」被起底是小島美優，小島美優日前已經道歉，澄清和前山剛久感情結束後就再無瓜葛。但網友認為她是逼死神田沙也加的加害者，不停留言咒罵她會有報應。

前山剛久已經暫停所有演藝活動，松田聖子無心再追究這些內情，喪女之痛幾乎擊垮她，緊急停工為愛女操辦後事。根據「女性SEVEN」報導，松田聖子正在為神田沙也加尋覓墓地，今後不願再和女兒分開，希望能藉由家族式墓地在另一個世界相聚。

松田聖子的晚餐秀突然中止，為了履約，她已經決定好復工 的日期，特地發信向後援會的粉絲報告。她在信中也提到了失去女兒的悲痛，今後將透過歌聲寄託思女之情。