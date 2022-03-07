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歷代「蝙蝠俠」女郎 兩任「前湯嫂」都在其中

記者蘇詠智／即時報導
最經典貓女蜜雪兒菲佛近年來加入漫威英雄片的陣營。（路透資料照片）
最經典貓女蜜雪兒菲佛近年來加入漫威英雄片的陣營。（路透資料照片）

最新「蝙蝠俠」電影在北美與全球各地再次開出票房紅盤，讓這位英雄再度成討論焦點，特別是過往片中曾出現的眾美女要角，不管是善良純情，或妖豔危險，都讓人留下印象。

1980、90年代由米高基頓、方基墨與喬治柯隆尼接棒主演的4部「蝙蝠俠」系列影片，女主角大都是金髮美人，首集的金貝辛格原先是「愛你九周半」大膽露點的豔星，之後與亞歷鮑德溫因合演「抱得美人歸」假戲真作而結婚，生了個女兒愛爾蘭，但終究無緣白首偕老，近年則曾在「格雷的五十道陰影」系列扮演調教男主角的貴婦。

「蝙蝠俠大顯神威」中的「貓女」蜜雪兒菲佛堪稱4集中最經典的女主角，演技好到被視為奧斯卡遺珠，她一度是身價最高女星，卻選擇事業高峰時走入家庭，為一雙子女推掉一堆片約，前幾年才又復出，目前反而在漫威英雄片裡扮演首代「黃蜂女」。「蝙蝠俠3」妮可基嫚是現在最風光的一位，那時她還是湯姆克魯斯的妻子，片中只是花瓶，和阿湯離婚後倒是星運大開，更以「時時刻刻」勇奪奧斯卡影后，她還待在DC漫畫片陣營，飾演「水行俠」的母親。

天生金髮的鄔瑪舒嫚，在「蝙蝠俠4急凍人」卻以紅髮造型演毒藤女，片子雖然評價慘敗，她卻仍覺得是愉快的拍戲經驗。「蝙蝠女」艾莉西亞席佛史東那時是玉女偶像掌門，近來曾公開反嗆嫌她發胖的網友，開心做自己。

「黑暗騎士」系列的女主角們不再走尤物老路，最先登場的凱蒂荷姆絲，由於和湯姆克魯斯戀愛新聞蓋過焦點，下一集被瑪姬葛倫霍取代，和阿湯的婚姻也以離異告終。瑪姬葛倫霍的老公彼得薩斯嘉則在新「蝙蝠俠」演被謀害的檢察官，讓新舊兩套系列有了聯繫，最後一集的安海瑟薇、瑪莉詠柯蒂亞都是「文青女神」。「新貓女」柔伊克拉維茲不但本身是「水行俠」傑森摩莫亞的繼女，生父藍尼也曾和妮可基嫚有一段情，來頭不小。

凱蒂荷姆絲（左）曾是「蝙蝠俠：開戰時刻」女主角。圖／摘自imdb
凱蒂荷姆絲（左）曾是「蝙蝠俠：開戰時刻」女主角。圖／摘自imdb
最新一代貓女柔伊克拉維茲（右）其實是「水行俠」傑森摩莫亞的繼女。（路透資料照片）
最新一代貓女柔伊克拉維茲（右）其實是「水行俠」傑森摩莫亞的繼女。（路透資料照片）
妮可基嫚粉碎「蝙蝠俠」中的花瓶形象，今年又提名奧斯卡影后。（路透資料照片）
妮可基嫚粉碎「蝙蝠俠」中的花瓶形象，今年又提名奧斯卡影后。（路透資料照片）
曾扮演「蝙蝠女」的艾莉西亞席佛史東，曾公開嗆稱她變胖的網友，開心做自己。（路透資...
曾扮演「蝙蝠女」的艾莉西亞席佛史東，曾公開嗆稱她變胖的網友，開心做自己。（路透資料照片）
68歲金貝辛格（左）和獨生愛女愛爾蘭鮑德溫開心合照。圖／摘自IG
68歲金貝辛格（左）和獨生愛女愛爾蘭鮑德溫開心合照。圖／摘自IG
瑪姬葛倫霍（左）與丈夫比德薩斯嘉分別在不同版本的「蝙蝠俠」電影中演出。（路透資料...
瑪姬葛倫霍（左）與丈夫比德薩斯嘉分別在不同版本的「蝙蝠俠」電影中演出。（路透資料照片）

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