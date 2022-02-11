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李靚蕾透過律師發聲明 槓王力宏：請法院酌定親權行使

記者林孟潔／台北報導
王力宏(左)、李靚蕾為小孩展開法律戰。圖／摘自微博
王力宏(左)、李靚蕾為小孩展開法律戰。圖／摘自微博

藝人王力宏李靚蕾婚變風波持續進行中，有網友在紐約法院網站查詢兩人離婚訴訟進度，意外發現，王力宏律師2月8日曾要求法院對李靚蕾進行裁決，若法官認可，李恐面臨罰款或6月刑期；李靚蕾今透過律師田欣永發聲明，希望王力宏不要一錯再錯，傷人傷己。據了解，李靚蕾已向台北地方法院聲請酌定未成年子女權利義務行使負擔，法院已受理並安排期日調查。

據悉，李靚蕾上月29日向台北地院遞狀請求酌定小孩相關權利義務行使，屬於強制調解案件，依法王力宏和李靚蕾需到庭協調，但因涉及家事及少年案件，屬於不公開審理。

王力宏和李靚蕾離婚風波不斷，除李靚蕾多次在網路po文爆料，被稱為「蕾神之鎚」，兩人隔空交鋒外，王力宏返台後，又因帶陌生人探視小孩一事，和李靚蕾互槓。

有中國網友在紐約法院網站查詢王力宏和李靚蕾離婚訴訟進度，發現王力宏律師要求法院裁決李靚蕾；李靚蕾今透過律師發5點聲明指出，紐約法院裁決案件，她已經提交文書證物，且爆料中的資料多是王力宏片面的單方說詞，沒有證據可佐。

李靚蕾指出，王力宏回台完成隔離、自主管理，她就不斷透過簡訊、電話等方式請求王力宏依協議約定方式探視孩子，但王力宏不願協商、一意孤行，連她1月25日已正式律師函邀請王力宏協調探視方案也遭拒絕。

再者，王力宏刻意越過協議約定的調解程序，逕行向紐約法院提交緊急變動探視方案，且直到開庭前1小時13分鐘，王力宏才將申請變動的原因、內容交給她紐約律師，而紐約法院例外地在短短2小時後就依照王力宏的請求，做成變動探視方案的暫時裁決。

李靚蕾表示，考量孩子出生以來就以台灣為家，在此成長與就學，且她之所以同意簽署離婚協議，是建立在雙方達成「不變動孩子生活」的共識基礎下，縱使探視方案需有所調整，也應該透過雙方協調，或由台灣法院完整調查，確保孩子的最佳利益。

她認為，王力宏惡意違反雙方簽署並公證的協議外，還片面向紐約法院請求變動探視方案，且方案內容未顧及孩子需求，也有危及孩子身心安全的疑慮，她已於1月29日向台北地方法院提出聲請，也將依紐約法院訂定期程提出反申請及答辯，未來一切證據都將提交法院審理，守護孩子們的最佳利益，讓孩子未來也能擁有身心健康的成長環境。

王力宏 李靚蕾

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