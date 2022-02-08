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第94屆奧斯卡遺珠多 女神卡卡、布萊德利庫柏意外出局

記者陳建嘉／即時報導
傑瑞德雷托在「Gucci：豪門謀殺案」的精湛表現入圍多項男配角獎，卻在奧斯卡獎意外落馬。圖／UIP提供
傑瑞德雷托在「Gucci：豪門謀殺案」的精湛表現入圍多項男配角獎，卻在奧斯卡獎意外落馬。圖／UIP提供

第94屆奧斯卡入圍名單出爐，又是幾家歡樂幾家愁，金獎大導雷利史考特去年一口氣推出「Gucci：豪門謀殺案」、「最後的決鬥」兩部耗資甚鉅的大片，「Gucci：豪門謀殺案」更有望讓女神卡卡、傑瑞德雷托闖入奧斯卡提名，沒想到導演、女主角、男配角全數落空，女神卡卡先前一口氣入圍金球獎、演員工會獎以及英國影藝學院獎，原本是呼聲極高的影后人選，迄今卻已提前出局。

傑瑞德雷托在「Gucci：豪門謀殺案」大改造，將自己的肌肉男體魄轉變成禿頭肥男，演技精湛，也獲得無數影評人協會、獎項提名，先前卻意外被提名金酸莓獎男配角，已有不祥惡兆，沒想到奧斯卡獎也沒有入圍。

布萊德利庫柏沉潛多年，與兩位金獎導演合作「夜路」、「甘草披薩」，結果2部獨立製片評價極高，更在「夜路」大膽正面全裸，原本外界以為他有望同時入圍男主、男配，結果2項皆落空，同時在「夜路」演出蛇蠍美人的凱特布蘭琪，以往一直是奧斯卡獎寵兒，也順利入圍演員工會獎，沒想到同樣也未入圍最佳女配角。

「千萬別抬頭」、「沙丘」皆是群戲電影，「千萬別抬頭」主要演員包括李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯、梅莉史翠普以及喬納希爾都未入圍；「沙丘」雖是入圍大贏家之一，共計10項，但除了最佳影片之外，大部分皆為技術性獎項，主角提摩西查勒梅、喬許布洛林、蕾貝卡弗格森以及奧斯卡伊薩克都未見身影。

女神卡卡以「Gucci：豪門謀殺案」一口氣提名演員工會獎、金球獎以及英國影藝學院...
女神卡卡以「Gucci：豪門謀殺案」一口氣提名演員工會獎、金球獎以及英國影藝學院最佳女主角，是今年少數大滿貫，卻意外未入圍奧斯卡。圖／摘自推特
布萊德利庫柏在「甘草披薩」、「夜路」的表現精湛，原本外界認定他可入圍男主、男配，...
布萊德利庫柏在「甘草披薩」、「夜路」的表現精湛，原本外界認定他可入圍男主、男配，結果雙項都落空。圖／摘自推特
凱特布蘭琪原本一向是奧斯卡寵兒，在「夜路」演出蛇蠍美人也表現傑出。圖／迪士尼提供
凱特布蘭琪原本一向是奧斯卡寵兒，在「夜路」演出蛇蠍美人也表現傑出。圖／迪士尼提供

入圍 奧斯卡獎 提名

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