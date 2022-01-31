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3年前預言林志玲懷孕又成真 詹惟中預測兒子旺母

記者林怡秀／即時報導
詹惟中預言林志玲可說是連中兩元。圖／摘自臉書
詹惟中預言林志玲可說是連中兩元。圖／摘自臉書

林志玲和EXILE放浪兄弟成員AKIRA生下牛年寶寶，其實詹惟中2016年時不僅神準預言林志玲會閃婚，更鐵口直斷她婚後3年內就會懷孕，這預言十分大膽，因為林志玲結婚時已經44歲，懷孕機率並不高，沒想到林志玲在結婚第3年果真迎來寶寶，為詹惟中的神預言再添一筆。

林志玲2019年閃嫁AKIRA，而詹惟中2016年曾預言「林志玲3年內一定會結婚，否則就要退出命理界。」3年後林志玲果真結婚，當時詹惟中再被問林志玲何時生子，他又大膽預測兩人結婚是乾柴遇上烈火，性事超合，婚後3年內林志玲有機會懷孕，不然可能會很辛苦，沒想到林志玲就在2022年元旦升格當媽媽，3年預言再次命中。

對於閃婚和當媽預言接連成功，詹惟中表示和林志玲還滿有緣分的，「重點是林志玲47歲了，沒人敢做這種大膽的預言。」詹惟中說，林志玲的兒子屬牛，是太陽星化權，「對於林志玲太陽星化忌是一股神力加持，以子為貴，對她的運勢很加分，而且從他出生的年來看，這孩子口齒伶俐，語言能力強，唱歌表演也是一絕，可以說是多才多藝。」看來孩子繼承了父母的優秀基因，未來指日可待。

林志玲 股神

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