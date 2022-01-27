還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」

克雷格格里斯佩執導「潘與湯米」，將潘蜜拉安德森、湯米李的性愛影片外流事件拍成影集，登上Disney+。圖／達志影像

「灰姑娘」莉莉詹姆斯（Lily James）、「酷寒戰士」塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）主演最新影集「潘與湯米」（Pam & Tommy），改編自「巨乳波神」潘蜜拉安德森與她的音樂人前夫湯米李的荒唐情史，外型清純優雅，身材較為單薄的莉莉為了完美化身潘蜜拉的性感外貌，每天都花3小時化妝，讓導演 克雷格格里斯佩（Craig Gillespie）大讚她「無論外型、談吐都相當到位」。

「潘與湯米」故事聚焦在潘蜜拉、湯米的過往，當初兩人相遇四天就閃婚，蜜月期間拍攝私人性愛影片還慘遭外流，在網路剛崛起的時代造成轟動。導演克雷格日前接受台灣媒體訪問，強調不願做出批判，只是力求還原故事真相，「當我開始研究故事後才發現，好萊塢 當初是如何粗暴的對待他們、占他們便宜，尤其對於一個女性」。

克雷格大讚莉莉詹姆斯雖然形象清純，但從一開始就是他的理想人選，「我看過莉莉的作品，發現她無論對於台詞或是身體語言都具有可塑性」，還說莉莉為了讓自己化身潘蜜拉，在外貌、動作以及細微表情上都下足苦心，「這是一個觀眾非常熟悉的人物，但她的還原度非常高」。

曾在漫威電影 演出「酷寒戰士」的塞巴斯汀史坦，這一回在劇中有與「小弟弟」對話的超現實橋段，克雷格則說：「他很厲害，他拍這段戲時並不會感到害羞或尷尬，而是在喜劇與嚴肅的演出找到平安。」也說塞巴斯汀當初在拍這段戲時，是把「小弟弟」當作「親密的朋友」在交談。「