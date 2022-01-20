說她參與暴亂 PO網公審…殉職美軍家人控鮑德溫誹謗

好萊塢明星亞歷鮑德溫在片場誤殺攝影師。(美聯社)

去年8月在阿富汗 遭遇自殺炸彈攻擊殉職的美國陸戰隊員家人，控告男星亞歷鮑德溫 （Alec Baldwin）誹謗，因他指稱這名士兵的姊姊是名「暴動無政府主義分子」。

亞歷鮑德溫在Instagram指控殉職上等兵賴里麥卡倫（Rylee McCollum）的姊姊羅伊絲（Roice McCollum）參與去年1月6日發生的國會大廈暴亂，是名「暴動無政府主義份子」，此舉讓麥卡倫一家人遭仇恨言論攻擊。

美聯社報導，根據17日在懷俄明州夏安（Cheyenne）的美國聯邦地區法院提出的訴訟，羅伊絲當天進行和平且合法的抗議，並不在闖進國會大廈的群眾當中。她接受美國聯邦調查局（FBI ）偵訊後，「從未以任何罪名遭拘留、逮捕、指控或起訴」。

在此同時，亞歷鮑德溫在片場持道具槍，意外槍殺工作人員及誤傷導演的案件持續調查中。

根據訴訟書，亞歷鮑德溫去年寄給麥卡倫家一張5000美元支票，幫助賴里麥卡倫的遺孀。阿富汗首都喀布爾機場去年8月26日發生自殺炸彈攻擊，造成13名美軍殉職，賴里麥卡倫也是其中一員。

訴訟書指出，今年1月3日羅伊絲在Instagram貼出將近一年前她參加前總統川普集會的照片不久後，亞歷鮑德溫私訊她，問她是否就是接受他捐款的人。羅伊絲證實她有參加抗議，並告訴亞歷鮑德溫「抗議行動完全合法」。

根據訴訟書，亞歷鮑德溫則回應「她的行為造成政府財產遭非法破壞、執法人員死亡、總統選舉結果認證程序受到攻擊」。亞歷鮑德溫也告訴羅伊絲，他已經將她的照片轉發到他有240萬人追蹤的Instagram帳號上。

訴訟書指出：「亞歷鮑德溫顯然忽視羅伊絲否認參與暴動，和FBI證明她清白的說法，選擇透過大量追蹤者替她冠上莫須有罪名。」

亞歷鮑德溫代理人沒有立即回覆電子郵件和電話訊息。FBI人員也沒有回應有關訴訟書中羅伊絲的陳述是否屬實。

根據訴訟書，亞歷鮑德溫將照片分享到Instagram後，羅伊絲收到「成千上萬條仇恨言論」，包括有人詛咒她「被人強暴和去死」，還罵她弟弟「死得活該」。

根據訴訟書中的電腦螢幕截圖，亞歷鮑德溫用他的官方帳號alecbaldwininsta發文告訴羅伊絲：「針對妳發表的仇恨言論是不對的。」

訴訟書指出，然而，亞歷鮑德溫沒有做任何事情來修補這種情況。他藉由分享照片「點燃燎原的星火」，造成不只羅伊絲，還有賴里麥卡倫另一個姊姊夏安（Cheyenne McCollum）和他的妻子簡娜（Jiennah McCollum）也都收到仇恨訊息和死亡威脅。