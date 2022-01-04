我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

記者林士傑／即時報導
王力宏目前形象重挫。取材自微博
王力宏目前形象重挫。取材自微博

王力宏去年底因婚變火速返台，目前處於自主健康管理階段，預計9日凌晨整點後才能出關，而李靜蕾自12天前發文後也不再出聲，近日微博瘋傳1篇「關於wlh（王力宏）事件聽到的不同角度的陳述」，除了揭曉王力宏預計「暫時」退出演藝圈3至5年，而王力宏婚期的確玩得比較開放，婚後顧及形象、事業，不再出現行為。

該名網友稱有名學長是王力宏身邊的工作人員，自己從同學口中得知校友們在跨年假期辦了場小型聚會，席間該名學長談到對「蕾神鎚王」的看法，但該網友特別聲明「大家都有能力自己選擇信與不信，所以也沒必要爭執啦」，只是希望分享對事件不同的角度。

該名工作人員首先就強調王力宏聲稱沒有出軌，由於平常工作下榻飯店房間都在隔壁，同仁並未替王力宏安排與他人見面，若私下真的有再者王力宏婚前確實比較開放，再來王力宏婚前確實比較開放，這點和李靚蕾的聲明並無出入，不過王力宏把事業看得比家庭、愛情重要，婚後便不與他人曖昧。

此外，工作人員表示李靚蕾根本沒有握有王力宏的實質出軌證據，對於By2 Yumi「裸露大頭照」的對話截圖，工作人員稱王力宏搜尋對話紀錄發現是Yumi詢問王能不能幫忙宣傳她們的新作品，大頭照並不是Yumi的裸照，而是用了1張裸女當大頭照。且王力宏、李靚蕾的離婚手續辦了2年多，假如李靚蕾握有證據，大可提供給法院，但她沒有提供，因為她真的沒有這些證據。

王力宏 李靚蕾 王能

上一則

羅志祥跨年成功復出 下一步來美國接商演

延伸閱讀

王力宏「跨年表演」瘋傳 有人聽哭 有人喊噁心

王力宏「跨年表演」瘋傳 有人聽哭 有人喊噁心
王力宏「跨年彩排音頻」網瘋傳 有人聽到「哭出來」

王力宏「跨年彩排音頻」網瘋傳 有人聽到「哭出來」
離婚協議搞定？ 王力宏傳留有復出「後路」

離婚協議搞定？ 王力宏傳留有復出「後路」
台灣民歌高峰會 喊話邀王力宏、小豬

台灣民歌高峰會 喊話邀王力宏、小豬

熱門新聞

王力宏(左)和李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。 取材自微博

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

2022-01-01 18:03
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 （取材自Instagram）

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

2022-01-01 20:05
張庭、林瑞陽夫妻遭凍26億台幣資產。圖／摘自微博

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

2021-12-29 10:10
汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
陳昇病癒開唱，talking又破功了。記者李政龍／攝影

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

2021-12-31 14:51
阿諾史瓦辛格纏訟10年的離婚官司近日終於塵埃落定。(路透)

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

2021-12-30 00:00

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？