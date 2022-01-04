工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

王力宏目前形象重挫。取材自微博

王力宏 去年底因婚變火速返台，目前處於自主健康管理階段，預計9日凌晨整點後才能出關，而李靜蕾自12天前發文後也不再出聲，近日微博瘋傳1篇「關於wlh（王力宏）事件聽到的不同角度的陳述」，除了揭曉王力宏預計「暫時」退出演藝圈3至5年，而王力宏婚期的確玩得比較開放，婚後顧及形象、事業，不再出現行為。

該名網友稱有名學長是王力宏身邊的工作人員，自己從同學口中得知校友們在跨年假期辦了場小型聚會，席間該名學長談到對「蕾神鎚王」的看法，但該網友特別聲明「大家都有能力自己選擇信與不信，所以也沒必要爭執啦」，只是希望分享對事件不同的角度。

該名工作人員首先就強調王力宏聲稱沒有出軌，由於平常工作下榻飯店房間都在隔壁，同仁並未替王力宏安排與他人見面，若私下真的有再者王力宏婚前確實比較開放，再來王力宏婚前確實比較開放，這點和李靚蕾 的聲明並無出入，不過王力宏把事業看得比家庭、愛情重要，婚後便不與他人曖昧。

此外，工作人員表示李靚蕾根本沒有握有王力宏的實質出軌證據，對於By2 Yumi「裸露大頭照」的對話截圖，工作人員稱王力宏搜尋對話紀錄發現是Yumi詢問王能 不能幫忙宣傳她們的新作品，大頭照並不是Yumi的裸照，而是用了1張裸女當大頭照。且王力宏、李靚蕾的離婚手續辦了2年多，假如李靚蕾握有證據，大可提供給法院，但她沒有提供，因為她真的沒有這些證據。