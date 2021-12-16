2021十大震撼新聞 「疫」外4喜3離2悲傷

大S(右)與汪小菲證實離婚。圖／摘自微博

2021年因為疫情 成了很特別的年，這期間，演藝圈有人不慎確診，也有人因為疫情造成的改變導致幸福破滅而離婚，但也有人因此更確定未來要攜手走人生路，還有性騷、也有醜聞，本報特地整理出年度10大新聞，每一則發生的當下都讓人無比震驚，但悲歡離合、喜怒哀樂成就了人生滋味，在這歲末年終，也令人回味。

一、喜事連連的一年，邱澤、許瑋甯因主演電影「當男人戀愛時」結緣，宣傳過程就被傳出假戲真做，但兩人卻始終沒有正面承認，直到12月10日拋出震撼彈，他們PO出合照、曬出超大顆鑽戒，整個娛樂圈都是祝福。

邱澤(左)、許瑋甯因「當男人戀愛時」結緣閃婚。本報資料照片

李國毅與女友「橘子」甘煖琳愛情長跑17年，今年5月無預警宣布閃婚，他一路疑似奉子成婚，直到10月寶貝女兒誕生，才對外解釋夫妻在去年已登記結婚，正式建立一家3口幸福恩愛家庭，只是未料日前李國毅在辦女兒滿月酒後，卻因違規酒駕被逮，身為公眾人物，為做了錯誤示範再三道歉。

許維恩在今年3月認愛小6歲的王家梁，小兩口進度神速，「520」宣布求婚成功後，選在女方雙11生日當天登記結婚，正式升格夫妻，2人自從公開戀情，一路高調曬愛，王家梁生日時，許維恩大手筆送了車子重新包膜大禮，讓他嚇傻，足足在停車場「跪著看車1小時」還哭了。

日本也有1位女神嫁掉，同樣也是假戲真做，新垣結衣、星野源因合演「月薪嬌妻」結緣，今年5月閃電宣布結婚，消息一出網路掀起一片男性心碎崩潰潮，而網路上更流傳每當日本大咖女星結婚，日股就會下跌，結果隔1天日股開低，一度跌逾200點，相當驚人。

新垣結衣（左）、星野源因為合作「月薪嬌妻」而相戀，2人曾在劇中拍攝婚紗照，結果現實生活中也真的結婚了。圖／摘自推特

二、情深緣淺，無緣走到最後的夫妻，今年包括大汪、王力宏和李靚蕾、江宏傑和福原愛都宣布離婚。大S和汪小菲 結婚10年，今年6月大S因為汪小菲在微博放砲罵台人漢奸，她向媒體怒喊要離婚，當時外界以為她只是氣話，但兩人因長期聚少離多，加上汪小菲屢屢觸碰兩岸敏感話題，終究壓垮兩人婚姻，11月官宣離婚後汪小菲一度傳出已有新歡，不過至今未獲當事人證實。

王力宏和李靚蕾是青梅竹馬，結婚8年、育有2女1子，由於近2年沒在社群網站互動，加上總是獨自現身社交場合，屢傳婚變但遭經紀人否認。但他15日發文自懺做得不足，承認提出離婚，多年感情畫下句點，傳聞婆媳關係緊張是壓垮婚姻的主因。

王力宏(右)與李靚蕾8年婚姻結束。圖／本報資料照

三、賈永婕一念之間成了全民防疫女神，賈永婕今年在疫情三級警戒期間因捐贈大批「救命神器」給各大醫院，獲封「防疫女神」，她起初很單純地先送便當給醫護人員打氣，後來得知疫情緊繃，醫院急缺重症病患需要的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），她立刻發揮驚人行動力及人脈，號召企業及藝人朋友加入捐贈行列，最終獲得國人敬佩。

賈永婕為防疫全台跑透透，受封「新國民女神」。圖／摘自臉書

四、雞排妹 、翁立友性騷大戰，雞排妹今年初爆料翁立友在尾牙場合對她伸出鹹豬手，翁立友所屬的唱片公司先是發出聲明自清，並表示手上有當天影片，不排除提告，雞排妹開記者會痛訴經過，翁立友也開記者會反擊，雙方隔空交火，雞排妹親自到場想和翁立友對質，但翁立友避不見面，場面火爆，這事後來雖不了了之，但引發一波關於性騷擾界限的討論。

雞排妹的性騷新聞年前造成轟動。本報資料照 翁立友表示自己才是事件受害者。本報資料照片

五、優質偶像陷入誘姦，自男團「EXO」發跡的吳亦凡退團後在大陸發展，因涉嫌強姦女性遭大陸警方拘留、接受調查，傳出還有性賄賂、拍攝性愛影片、群交、毒品等9大罪狀，形象重挫慘遭官方全面封殺，微博帳號也被註銷，網友虧爆「從此查吳此人」，這新聞連燒月餘，還讓大陸官方出手整肅娛樂圈，後續影響極大。

吳亦凡涉嫌誘姦，演藝事業全毀。圖／摘自微博

七、陳零九是台灣今年首位確診新冠肺炎的歌手，當時他因呼吸困難就醫，但快篩陰性，且肺部、支氣管沒發炎被判斷是過敏，未料核酸檢測結果為陽性才確診。他經過12天治療後續雖然康復，坦言生理、心理在染疫期間同時遭受攻擊，演藝圈後續只有活動主持人李培禎確診，跟日韓演藝圈不少藝人陸續傳出確診，證實台灣防疫成效真的做得很好。

陳零九一度確診新冠肺炎，成為台灣演藝圈首例。圖／滾石唱片提供

八、韓國的「魷魚遊戲」造成全球夯熱，而台灣也有「俗女養成記2」、「華燈初上」掀台劇熱潮。疫情影響民眾生活步調，三級警戒以來歷經電影院關門，民眾「宅家追劇」儼然成為新生活運動。台劇的創作能量也在今年異軍突起，從通俗家庭喜劇「俗女養成記2」到消防職人劇「火神的眼淚」再到真人真事改編的「茶金」，再到年底前最夯最具聲量的台劇「華燈初上」達到高峰，堪稱是台灣 IP 劇集爆發年。

九、感情重創事業的金宣虎。2021對他來說，勢必是五味雜陳的一年，苦熬多年終於以「海岸村恰恰恰」的溫柔暖男「洪班長」一角，成功登頂為一線男星，旋即被前女友崔英雅爆料，指控他騙婚、勸誘墮胎，讓他名聲一落千丈，片約、代言一夕之間全取消，未料南韓媒體「Dispatch」11月底秀出崔英雅說謊等多項證據，成功逆轉金宣虎形象，雖然工作逐一回歸，但已讓他心情大受影響，再也沒有公開亮相過。

金宣虎醜聞出現大逆轉。圖／Netfliex提供

十、玄彬、孫藝珍認愛，隨著浪漫韓劇「愛的迫降」爆紅，男女主角玄彬、孫藝珍的曖昧互動也受到影迷關注，原本從未親口承認，卻於今年元旦再度被拍到甜蜜約會，2人經紀公司在經過協調確認後，口徑一致，正式回應，「兩人在電視劇播完後發展成戀人關係」。隨後玄彬、孫藝珍何時會結婚、買房也成為南韓演藝圈熱門話題之一，從年頭燒到年尾。