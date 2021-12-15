我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過國防授權法 擴大抗中且支持台灣防衛

紐約大學、復敦大學等 要求全員接種補強針 防Omicron

8年前曝媽媽喜歡李靚蕾 揭王力宏婚變5大跡象

記者林士傑／即時報導
王力宏(右)和李靚蕾的8年婚正式畫下句點。圖／報系資料照
王力宏(右)和李靚蕾的8年婚正式畫下句點。圖／報系資料照

45歲的王力宏和小10歲的李靚蕾結婚8年，育有2女1子，近年屢爆婚變，今他透過社群網站證實已經提出離婚，感性喊話：「但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」

王力宏的緋聞情史相當精采，2013年11月突然道出對家庭生活的渴望，接著公開認愛李靚蕾，並稱「遇到了一個可以牽手、共度未來的女孩子」、「爸爸媽媽都很喜歡她」，隔天鬆口承認登記結婚，日期還選在王爸、王媽42周年結婚紀念日，別具意義，接二連三的喜訊在當時著實是枚震撼彈。

據了解王、李家族是世交，這段青梅竹馬之戀能夠開花結果，有一部分原因疑似是王力宏的家人相當滿意李靚蕾，且當時李靚蕾是常春藤名校哥倫比亞大學的研究生，高學歷被家人視為門當戶對，紛紛舉雙手贊成。兩人結婚8個月後迎來長女出生，在5年內連拚3胎，恩愛感情羨煞他人，不過因為近2年沒在社群網站互動，今年6月突爆婚變，但經紀人代為否認。

今又傳出李靚蕾插手王力宏的事業，導致婆媳關係相當緊張，疑似壓垮兩人婚姻，2年沒有合照、李靚蕾去年10月發文「旅途就是終點」、微博最後一次按讚王力宏時間是去年8月、各自出席婚禮等跡象也被網友質疑感情早有問題。

王力宏的經紀人神隱不回訊息、不接電話，王力宏今在社群網站發文稱跟老婆的私生活很簡單、很單純，「在這些年的婚姻當中我做的（得）不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃，所以決定分開生活。」小孩監護權則沒多提。

王力宏2013年發文認愛，表示爸媽都很喜歡李靚蕾。圖／摘自微博
王力宏2013年發文認愛，表示爸媽都很喜歡李靚蕾。圖／摘自微博
王力宏(右)2019年在小巨蛋開唱時跳上藝人席甜蜜親吻老婆李靚蕾。圖／宏聲音樂提...
王力宏(右)2019年在小巨蛋開唱時跳上藝人席甜蜜親吻老婆李靚蕾。圖／宏聲音樂提供
王力宏2019年發文慶祝結婚5周年。圖／摘自微博
王力宏2019年發文慶祝結婚5周年。圖／摘自微博

社群網站 常春藤 隱私

上一則

王力宏過去求婚有巧思 動員50萬粉絲讓李靚蕾答應

延伸閱讀

世界整點快訊╱3重打擊 美1月大波疫情恐襲 CDC預測2狀況

世界整點快訊╱3重打擊 美1月大波疫情恐襲 CDC預測2狀況
王力宏過去求婚有巧思 動員50萬粉絲讓李靚蕾答應

王力宏過去求婚有巧思 動員50萬粉絲讓李靚蕾答應
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

熱門新聞

王力宏和李靚蕾證實已結束八年婚姻。（取材自臉書）

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

2021-12-15 02:13
大S透過臉書表示「大S本人沒有開任何抖音帳號」。（取材自微博）

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

2021-12-08 19:42
香港藝人楊千嬅一家已於今年4月移居上海。（圖／取自新浪微博）

香港藝人遷居潮？楊千嬅、Twins先後移居上海

2021-12-09 14:26
鄭爽2019年拍攝新版倩女幽魂，涉及陰陽合約和因自身醜聞，遭到中國官方禁播，該劇至今尚未完成。(取自微博)

鄭爽控告「倩女幽魂」5家出品方 求償1702萬美元片酬

2021-12-09 11:26
張震今天席開逾30桌宴請影壇前輩好友。圖／摘自臉書

張震出道30年首奪金馬影帝 宴請逾30桌 李安也在場

2021-12-12 10:58
邱澤、許瑋甯宣告結婚。（取材自Instagram）

許瑋甯、邱澤宣告結婚 IG曬甜蜜合照

2021-12-09 22:21

超人氣

更多 >
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難
門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣

門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣
2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了

2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了