休團後首驚喜合體 「嵐」演唱會電影藏超狂彩蛋獻台灣

嵐現身日本映後活動引發轟動。圖／大鴻藝術BIG ART / ©2021 J Storm Inc.提供

日本 傑尼斯天團ARASHI嵐雖然團體活動休止但人氣不減，演唱會電影「ARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM：Record of Memories」於11月3日出道紀念日在台舉辦首映，北中南首映場票券搶售一空。為了給台灣 歌迷驚喜，嵐特別派出櫻井翔用中文台灣向粉絲打招呼，成為台灣限定的驚喜大彩蛋。

櫻井翔透過影片表示，希望總有一天能親身和海外的粉絲們面對面，也非常希望大家可以多多進電影院 支持這部十分具有臨場感的演唱會電影。

今天「ARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM：Record of Memories」稍早在日本杜比戲院首映，櫻井翔、松本潤、二宮和也、相葉雅紀於映後驚喜現身。他們在宣布休團之後首次公開合體，讓所有嵐粉陷入瘋狂。雖然唯獨不見隊長大野智，但大野智另外寫了一封粉絲的信，交給櫻井翔代為宣讀。

影片來源：YouTube 威秀影城

大野智在信件中寫道：「大家好～好久不見！有時我會窩在沙發上一整天什麼事都沒做。抱歉。咖哩的話最近會做奶油雞肉咖哩。早睡的時候晚上10點睡早上4點起床。不過我活得很好請放心。再次自我介紹，我是大野智。」

「這次因為電影上映，有機會跟大家說說話，但該說什麼好……老實說因為是大約兩年前的我們，我也思考了該怎麼說才好，不過現在回想起來，當時我們５人在演唱會上，總之一心只想著歌迷。嵐的歷史上不可或缺的堤幸彥導演，以及所有參與這部電影的工作人員，更重要的是所有歌迷，這部電影充滿了大家的心意，大家如果能去看這部電影，我會無比開心！現在如果叫我再跟當時一樣開演唱會，我應該在開場三十分鐘就累翻，從台上消失，回家躺在沙發上吧。」

「日本全國的一般上映日是我的生日（11月26日），那天我將滿41歲。希望大家來看看包含當時39歲的我，我們全力認真的演出！」