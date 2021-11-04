休團後首驚喜合體 「嵐」演唱會電影藏超狂彩蛋獻台灣
日本傑尼斯天團ARASHI嵐雖然團體活動休止但人氣不減，演唱會電影「ARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM：Record of Memories」於11月3日出道紀念日在台舉辦首映，北中南首映場票券搶售一空。為了給台灣歌迷驚喜，嵐特別派出櫻井翔用中文台灣向粉絲打招呼，成為台灣限定的驚喜大彩蛋。
櫻井翔透過影片表示，希望總有一天能親身和海外的粉絲們面對面，也非常希望大家可以多多進電影院支持這部十分具有臨場感的演唱會電影。
今天「ARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM：Record of Memories」稍早在日本杜比戲院首映，櫻井翔、松本潤、二宮和也、相葉雅紀於映後驚喜現身。他們在宣布休團之後首次公開合體，讓所有嵐粉陷入瘋狂。雖然唯獨不見隊長大野智，但大野智另外寫了一封粉絲的信，交給櫻井翔代為宣讀。
影片來源：YouTube 威秀影城
大野智在信件中寫道：「大家好～好久不見！有時我會窩在沙發上一整天什麼事都沒做。抱歉。咖哩的話最近會做奶油雞肉咖哩。早睡的時候晚上10點睡早上4點起床。不過我活得很好請放心。再次自我介紹，我是大野智。」
「這次因為電影上映，有機會跟大家說說話，但該說什麼好……老實說因為是大約兩年前的我們，我也思考了該怎麼說才好，不過現在回想起來，當時我們５人在演唱會上，總之一心只想著歌迷。嵐的歷史上不可或缺的堤幸彥導演，以及所有參與這部電影的工作人員，更重要的是所有歌迷，這部電影充滿了大家的心意，大家如果能去看這部電影，我會無比開心！現在如果叫我再跟當時一樣開演唱會，我應該在開場三十分鐘就累翻，從台上消失，回家躺在沙發上吧。」
「日本全國的一般上映日是我的生日（11月26日），那天我將滿41歲。希望大家來看看包含當時39歲的我，我們全力認真的演出！」
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