我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美上周初領失業金人數下滑至疫情以來新低

AAA警告：天候不佳時 別過度依賴自動煞車等先進設備

林志玲邀丈夫AKIRA獻聲公益 獨家美照曝光

記者陳建嘉／即時報導
林志玲會在「心玲小語」與老公Akira共同錄音，讓購買的朋友能夠邊閱讀邊聽。圖／志玲姊姊慈善基金會提供
林志玲會在「心玲小語」與老公Akira共同錄音，讓購買的朋友能夠邊閱讀邊聽。圖／志玲姊姊慈善基金會提供

林志玲與Akira結婚已2年，婚後仍積極做公益，每年底固定推出公益年曆，今年則推出愛心筆記本「心玲小語」，並與Akira一同獻聲錄製小語的中、日、英文音頻，三聲道的呈現讓購買的朋友可以一邊閱讀一邊聆聽，還能學習不同語言的人生金句。

林志玲「心玲小語」的企劃主題是「屬於自己．也獻給你」，這是林志玲分享個人生活態度的書，蘊含著溫柔的力量，也包含了幫助弱勢兒少的意義，也是獻給讀者，一本療癒心靈的小禮物。「心玲小語」除了是林志玲親筆手寫的正能量語錄，並親自挑選收錄的照片，包括許多從未公開過的獨家照片：姊姊個人視角的生活記錄、所到之處的人生風景…等，滿足粉絲們對姊姊回歸家庭生活樣貌的好奇心。此外，志玲姊姊慈善基金會長期扶助的花蓮北埔國小舞蹈隊成員，也為「心玲小語 」附贈的行事曆手帳畫下可愛插圖，純真的筆觸更增添許多童趣，

林志玲提到，過去一年經歷疫情的動盪與不安，我們的生活都有一些改變，每個人的心靈都需要被撫慰。志玲姊姊透過個人成立的志玲姊姊慈善基金會協助太魯閣事故傷者的心靈療癒，也為中、小學的孩子們帶來防疫健康心理的課程，也認為明年應該是「尋找自己內心正能量」的一年，希望透過自己每一個人生階段的不同體悟，分享給需要力量的朋友，一起用溫柔飽滿的心去對待這個世界。

林志玲會在「心玲小語」與老公Akira共同錄音，讓購買的朋友能夠邊閱讀邊聽。圖／...
林志玲會在「心玲小語」與老公Akira共同錄音，讓購買的朋友能夠邊閱讀邊聽。圖／志玲姊姊慈善基金會提供
林志玲將推出2022年的「心玲小語」。圖／志玲姊姊慈善基金會提供
林志玲將推出2022年的「心玲小語」。圖／志玲姊姊慈善基金會提供

林志玲 疫情 防疫

上一則

巨石強森再酸馮迪索：我們是截然不同的人

延伸閱讀

想起林志玲？ 言承旭唱「偶然」哭了

想起林志玲？ 言承旭唱「偶然」哭了
言承旭淚寫「沒有妳我什麼都不好」網友想到林志玲

言承旭淚寫「沒有妳我什麼都不好」網友想到林志玲
林志玲中秋秀自拍 跨海祝福仙氣爆棚

林志玲中秋秀自拍 跨海祝福仙氣爆棚
46歲林志玲中秋秀自拍 近照曝光瘦了一圈

46歲林志玲中秋秀自拍 近照曝光瘦了一圈

熱門新聞

「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
劉德華（左）曾在機場護妻，右為朱麗倩。（本報資料照片）

劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

2021-10-11 23:07
沈月的好身材完全包不住。(取材自微博)

邱淑貞20歲愛女身材包不住 豐滿北半球呼之欲出

2021-10-08 02:24
謝霆鋒在「怒火」耍蝴蝶刀，非常帥氣。(圖:華映提供)

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

2021-10-12 02:45
馬雅舒似乎做好全面復出的準備。（視頻截圖）

不甘做家庭主婦？吳奇隆前妻復出 模樣大變網友認不出

2021-10-04 02:22
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

2021-10-12 23:32

超人氣

更多 >
女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準

2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入