為了「RM」獻出第一次 宋智孝相親羞曝擇偶條件

宋智孝害羞參與相親。（圖：中天提供）

宋智孝及全昭旻在「Running Man」公開徵友了！為了這對「懵瘋姊妹」，製作單位找來藝人成始璄及李龍真分別作為未婚婚友公司和已婚婚友公司代表，透過「婚姻介紹所特輯」，讓她們從層層關卡從中找尋合適的對象。

曾演過多部浪漫愛情劇的宋智孝，在現實生活中有著一套屬於她的感情觀，面對感情抱持著「隨緣」態度，點出婚姻並不是女人的必需品，活出自我的人生更為重要。這次在節目中相親，破例獻出了她的「第一次」，過程中她一度太過緊張，喊出：「我一坐下就想趕快回家！」

她不停煩惱見到對方該聊什麼話題，也趁此公開擇偶條件，期盼遇見能理解她、尊敬她的男人。當眾人談及「怎麼樣才算是好男人」時，宋智孝隨即脫口而出：「懂得道歉的男人！」一旁的李龍真為博得她的歡心，當場以「對不起」作為歌詞即興哼唱，突如其來的舉動成功逗樂宋智孝。

為了製作這集內容，製作單位蒐集許多觀眾所面臨的感情困擾作為討論題材，當談論到對「吵架」這件事的看法時，有著愛家、愛妻優良形象的劉在錫表示：「夫妻之間因為小事而有爭執是很正常的，在我看來，合得來才可能吵架。」

他更以自身經驗為例，有一次和太太在溫度上的想法產生分歧，他覺得悶熱想開空調，太太不願意，最終他選擇獨自走到戶外吹風，避掉衝突的處理方式引起眾人讚賞，而他也透露：「因為這個家的主人是我妻子。」於公於私都維持著高EQ的態度。