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魷魚遊戲「姜曉」鄭浩妍爆紅 根本是運動造型專門戶

記者曾智緯／即時報導
南韓女演員鄭浩妍。圖／摘自instagram、Netflix提供
南韓女演員鄭浩妍。圖／摘自instagram、Netflix提供

Netflix最新推出的《魷魚遊戲》一播出就在全球創造收視佳績，掀起討論熱潮，成為世界級的現象。其中飾演脫北者「姜曉」的演員鄭浩妍（HoYeon Jung）更是人氣暴漲，粉絲數原本只有40萬的她，目前已超過1300萬，成為南韓女演員的第一人。而在劇中總是穿著白綠相間運動服的鄭浩妍更被粉絲起底，她不只超模，還是運動時尚的專門戶。

《魷魚遊戲》一連奪下台灣Netflix單日榜冠軍、全球榜第2名，還是首部登上美國Netflix單日榜冠軍的韓劇，刷新Netflix有史以來的紀錄。而且劇中演員經歷的每一關遊戲，像是「一、二、三木頭人」，或是「椪糖」都讓人印象深刻。不只如此，參賽者時常穿著的復古白綠相間運動服，更成為炙手可熱的商品，甚至還被中國電商推出仿冒品，引發韓國網友的不滿。另外，飾演出身北韓的第67號玩家「姜曉」的演員鄭浩妍更憑著厭世冷酷的模樣受到關注，現實生活中的她，更是擁有176公分高的名模，因此無論什麼風格都能駕馭。

南韓女演員鄭浩妍。圖／摘自instagram
南韓女演員鄭浩妍。圖／摘自instagram

在《魷魚遊戲》中由於鄭浩妍身穿運動裝的造型，幾乎沒有任何違和感，讓眼尖的粉絲發現，其實在此之前，就曾多次演繹相似的風格，根本就是運動時尚的專門戶。因為鄭浩妍在其尚未爆紅之前，就被adidas Originals相中，與「畫伯」宋旻浩同為韓國品牌大使。詮釋過三款結合運動元素的造型，俐落有型又不失清新魅力。而品牌的全球官方instagram亦跟上熱潮，分享了鄭浩妍美照，並標註「Red Light, Green Light… Blue Light? #squidgame」，讓影迷也能有共鳴。

南韓女演員鄭浩妍。圖／摘自instagram
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Netflix 魷魚遊戲 時尚

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