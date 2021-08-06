不否認赴中發展 福原愛受訪害江宏傑被罵「垃圾前夫」

福原愛接受「鳳凰網」訪問，分享對賽事的看法，並再度重申「沒有中國沒有今天的我」。圖／摘自微博

福原愛 正式復工後，首度接受中國 媒體專訪，影片曝光再度引發中、日民眾兩極反應。她對「看看新聞」提及之前婚變，難過道：「那時我真的很痛苦。」並激情告白「我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我，真的很感謝他們」她一臉泫然欲泣，中國網友猛喊心疼，日本 民眾則猛轟她根本已「出賣靈魂」。

她昨在日本桌球女子團體賽後，另外接受「鳳凰網」訪問，分享對賽事的看法。在被問到未來會不會到中國發展時，福原愛沒有否認，再度重申自己的立場「一直希望能感謝大家、還給大家」、「沒有中國沒有今天的我」、「我用一輩子一定要還給大家給我的這份愛」。

中國網友再次被她點燃激情，留言直接封她是「中國人最喜歡的日本人」，同時不忘貶低江宏傑，罵他是「垃圾前夫」，消磨了福原愛的青春。福原愛說得一口流利北京腔，切換成東北方言更是地道，每次說中文受訪總是圈粉無數。現在中國網友對她無比心疼，不僅認為她沒有對婚姻不忠，連帶批評台灣隨日本汙名化福原愛，「女性地位有待提升」。

福原愛多次在訪談中提及深受中國恩惠，不過還是有網友認為她中文口音中有股台灣腔，希望她能把台灣口音完全改過來，這樣就更接近完美。也有人被她感動，看完訪談直接落淚，大讚她知恩圖報。