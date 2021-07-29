前AOA珉娥輕生獲救 逼慘她尋短私訊「跟妳爸一樣去死」

AOA前成員珉娥再度輕生，緊急送醫動手術後已無大礙。圖／摘自IG

南韓 女團AOA前成員珉娥爭議不斷，曾自爆受憂鬱症、失眠 所苦，29日更驚傳輕生送醫，事發後，諸多韓媒曝光她的現況，雖然出血過多，意識尚未恢復，但在緊急動了縫合手術之後，已無生命危險。

報導指出，珉娥的友人昨日突然聯絡不到她，直奔她家才發現珉娥，立刻報警及迅速送醫，目前暫無大礙，但仍在觀察中。珉娥日前貼出聲明，又被在IG貼出網友私訊罵她的截圖，更戳她先前的喪父之痛，「跟妳爸一樣去死不行嗎」等極為殘忍的字句，最後成為壓垮她的最後一根稻草。她也委屈迎戰網友，氣到飆出髒話：「我也會罵髒話，不要罵我爸，要就罵我。」

珉娥29日才在IG發文，以8點聲明解釋過去爭議，「很委屈、很累、很生氣也很難過，只希望讓大家知道我想復仇」，珉娥之前控訴遭AOA隊長智珉霸凌 ，「從我17歲那年3月開始，10年以來遭打巴掌、罵髒話、辱罵等行為」，更難過表示宣傳團體歌曲「Like a Cat」時，她的父親罹患胰臟癌末期，因怕被智珉責難，也不敢看爸爸，最後抱憾無法見爸爸最後一面，讓她對智珉更是充滿怨恨。

意外的是，她還特別提及成員雪炫，不只是因為她與智珉的交情好，更喊話「金雪炫，如果妳記起來的話，希望妳聯絡我，我覺得妳可能不記得了，最後一次妳在我家看著我說『如果沒死就好了』，應該是說了這些話。等時間過了，可以說出口的時候一定會說。」

至於珉娥先前交新男友，不到一天就被指控當人小三，氣得她趕緊分手，她坦言原本並不知情，自己也是受害者，文章最後以「謝謝為我應援、願意相信我的人」作結，沒想到發文後沒過多久，就傳出輕生消息。