我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

爆料太勁爆？哈利梅根的「歐普拉專訪」提名艾美獎

編譯張君堯／綜合報導
英國哈利王子今年3月與妻子梅根接受美國名嘴歐普拉專訪，爆出眾多皇室內幕分歧掀起軒然大波，如今這場訪談更被「艾美獎」提名。（路透）
英國哈利王子今年3月與妻子梅根接受美國名嘴歐普拉專訪，爆出眾多皇室內幕分歧掀起軒然大波，如今這場訪談更被「艾美獎」提名。（路透）

英國哈利王子（Prince Harry）今年３月與妻子梅根（Megan Markle）接受美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，爆出眾多皇室內幕分歧掀起軒然大波，如今這場訪談更被「艾美獎」（Emmy Award）提名。

這檔名為「歐普拉與梅根和哈利：哥倫比亞廣播公司黃金時段特輯」（Oprah with Meghan & Harry: A CBS Primetime Special）被提名「最佳非小說或特別領域之主持類節目」（Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special category）的獎項。

哈利和梅根在這場專訪中引起全世界轟動，並揭露他們與皇室家庭的分歧程度。他們指責一位未具名的皇室成員「種族歧視」，暗示這位親戚曾問過他們的兒子會「有多黑」，更說他們被趕出英國部分原因是「種族主義」。

專訪中，哈利還提到他與哥哥威廉王子（Prince William）的關係。哈利表示「正如我之前說過的，我非常愛威廉。他是我的兄弟、我們一起經歷過地獄。我的意思是、我們有共同的經歷，但我們走在不同的道路上」。

哈利 梅根 歐普拉

上一則

專訪／「黑寡婦」最後一天抱替身爆哭 史嘉莉想再訪台

延伸閱讀

黛妃60歲冥誕 威廉、哈利破冰 合體揭雕像

黛妃60歲冥誕 威廉、哈利破冰 合體揭雕像
哈利控斷銀根 查理曬帳單打臉：已給620萬美元生活費

哈利控斷銀根 查理曬帳單打臉：已給620萬美元生活費
查理曬618萬美元帳單打臉「斷金源」哈利：我是說第一季

查理曬618萬美元帳單打臉「斷金源」哈利：我是說第一季
亞契當「鄧巴頓伯爵」不好？傳哈利梅根憂內含「一字」

亞契當「鄧巴頓伯爵」不好？傳哈利梅根憂內含「一字」

熱門新聞

有網友PO出1996年的「還珠格格」開機照，意外曝光許多明星的青澀模樣。（取材自微博）

「還珠格格」25年前開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容

2021-07-09 02:30
一位女賓客在紅毯上春光外洩。(路透)

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

2021-07-07 20:06
最佳女主角葉德嫻(左)得獎，劉德華跪著頒獎。（本報資料照片）

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

2021-07-05 02:30
蘇菲瑪索。（歐新社）

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

2021-07-08 03:00
王菲駐顏有術。（取材自微博）

王菲傳秘密產女、謝霆鋒改遺囑 遭駁：我們沒有要生

2021-07-09 19:54
「最美妃子」張嘉倪在「千古玦塵」中搶盡女主角周冬雨的鋒頭。（取材自微博）

「最美妃子」張嘉倪 搶盡周冬雨鋒頭

2021-07-11 02:18

超人氣

更多 >
郭富城身價3億 妻女「坐經濟艙」探班引熱議

郭富城身價3億 妻女「坐經濟艙」探班引熱議
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
貴州高速路有多高？江蘇貨車司機「懼高症」發作急報警

貴州高速路有多高？江蘇貨車司機「懼高症」發作急報警
世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」

世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」