爆料太勁爆？哈利梅根的「歐普拉專訪」提名艾美獎

英國哈利王子今年3月與妻子梅根接受美國名嘴歐普拉專訪，爆出眾多皇室內幕分歧掀起軒然大波，如今這場訪談更被「艾美獎」提名。（路透）

英國哈利 王子（Prince Harry）今年３月與妻子梅根 （Megan Markle）接受美國名嘴歐普拉 （Oprah Winfrey）專訪，爆出眾多皇室內幕分歧掀起軒然大波，如今這場訪談更被「艾美獎」（Emmy Award）提名。

這檔名為「歐普拉與梅根和哈利：哥倫比亞廣播公司黃金時段特輯」（Oprah with Meghan & Harry: A CBS Primetime Special）被提名「最佳非小說或特別領域之主持類節目」（Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special category）的獎項。

哈利和梅根在這場專訪中引起全世界轟動，並揭露他們與皇室家庭的分歧程度。他們指責一位未具名的皇室成員「種族歧視」，暗示這位親戚曾問過他們的兒子會「有多黑」，更說他們被趕出英國部分原因是「種族主義」。

專訪中，哈利還提到他與哥哥威廉王子（Prince William）的關係。哈利表示「正如我之前說過的，我非常愛威廉。他是我的兄弟、我們一起經歷過地獄。我的意思是、我們有共同的經歷，但我們走在不同的道路上」。