推特人氣女星克莉絲汀泰根傳出霸凌惡行 廠商紛解約

超級名模出身的好萊塢女星克莉絲汀泰根(Chrissy Teigen)在推特擁有超高人氣，近日傳出曾網路霸凌青少年。(Getty Images)

在推特擁有1350萬名追蹤粉絲、超級名模出身的好萊塢女星克莉絲汀泰根(Chrissy Teigen)，多年來在社群網站 叱吒風雲，曾與前總統川普爆發你來我往的隔空筆戰，成為政治新聞版面焦點人物。不過，橫跨流行時尚、電視節目主持與食譜出版等領域的泰根，日前傳出長年透過社群媒體發言霸凌 包括青少年在內的多位受害者，一夕之間跌落神壇，目標超商(Target)及梅西百貨 公司(Macy's)網站均不再販賣泰根品牌餐具系列產品，Netflix喜劇影集配音演出也被換角。

電視女星蔻特妮‧史托登(Courtney Stodden)在5月10日刊登的新聞網站「野獸日報」(The Daily Beast)專訪中說，青少年時期曾收到泰根用詞冷酷粗鄙的簡訊，包括要她「去自殺算了」、「我等不及要看妳死」。

受到輿論聲浪壓力，泰根5月12日在推特發文寫道，對於史托登所言感到「詫異與難過」。她在推文中也對史托登道歉，並形容自己是個「缺乏安全感，想要引人注意的網路酸民」。

史托登後來在Instagram發文寫道，願意接受泰根道歉，但事實真相並未改變，「她或她的團隊從來不曾私下跟我聯絡」。史托登發表網頁截圖指出，在推特已遭泰根封鎖。

史托登寫道：「我希望相信道歉是真心誠意的，不過感覺上似乎是她為了挽救與目標超商等品牌合作關係的公開伎倆。」

網路霸凌事件曝光後，目標超商停止販賣泰根的餐具品牌。梅西百貨公司網站也已移除泰根餐具系列。泰根原本影音串流平台Netflix喜劇影集「好想做一次」(Never Have I Ever)幕後配音，但好萊塢綜藝報(Variety)報導，霸凌事件傳出之後已遭換角。

MTV電視台實境節目「16歲懷孕」(16 and Pregnant)、「少女媽媽」(Teen Mom)主角之一法拉‧亞伯拉罕(Farrah Abraham)15日在社群網站Medium發文寫道，自己也曾是遭到泰根網路霸凌的受害者。亞伯拉罕指出，泰根從來不曾道歉，但泰根言論讓女兒深受其害，「我身為一名母親卻遭到公開羞辱，女兒也受到影響」。

2013年，亞伯拉罕自拍情色錄影帶以100萬美元酬勞賣給片商的新聞曝光後，泰根在社群網站發文中以「妓女」稱呼亞伯拉罕，並寫「所有人都討厭妳」。

流行設計師卡斯特洛(Michael Costello)15日在Instagram發文寫道，2014年被泰根無端指控「種族歧視」的網路霸凌之後，心靈嚴重受傷，直到今天都常想要自殺。他寫道：「我覺得已經沒有理由再活下去，我躲不掉遭到好萊塢有力人士鎖定攻擊，權力大到只靠一則簡訊就能搞定閉門會議。」

泰根14日在Medium發文指出：「過去惡劣的推文毫無藉口可以閃躲，被我攻擊的目標不應受到那樣的對待。」