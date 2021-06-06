不滿汪小菲發文 杜汶澤重砲狠酸「才是漢奸」

汪小菲(左)與大S結婚多年，常在微博上重砲批評台灣，引發兩岸網友議論。(取材自微博)

女星大S 的老公汪小菲 向來直言不諱，5日突然在微博發文針貶時事批判台灣 ，講到激動處，還提到台灣有得知自己確診，還執意飛廈門的人，怒轟他們是「漢奸」，在台久居的港星杜汶澤看到這番言論，反酸「他才是漢奸」。

汪小菲昨日凌晨突然提及此事，無奈表示「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和汙衊」，更提到台灣疫情現況，認為政府辦事不力，「我的家人在台北根本打不到疫苗，太無恥，這就是對比，這就是差距」，而他在微博連發兩篇文，引發網友熱議，就連杜汶澤也看不下去。

杜汶澤首先在臉書貼出汪小菲批評「漢奸」的新聞截圖，嘲諷「幫台灣女人剝蝦的中國人會不會才是漢奸呢？」暗指大S曾與汪小菲錄製「幸福三重奏」時，大S曾說小時候都是爸爸幫忙剝蝦殼，「我媽說過，吃蝦一定要男人幫妳剝」，甜蜜透露她與汪小菲的私生活，該言論當初曾掀起熱議，如今卻被杜汶澤用來揶揄汪小菲，並修改大S對此事的回應「他的言行本人不予置評」，刻意嗆聲「他的性能本人更加不想提起」。

留言處另有網友嘲諷，「他記不記得武漢封城的時候，自己老婆從台灣寄口罩回大陸呀」，杜汶澤則立刻引用汪小菲的的說詞回應：「這就是差距。」只是沒想到，相隔不到幾個小時，就意外扯出汪小菲、大S婚姻疑似觸礁的奇妙轉折，但目前杜汶澤還未對此評論。