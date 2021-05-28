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新冠肺炎影響？2022奧斯卡延期至3月27日舉辦

記者陳建嘉／即時報導
2022年奧斯卡頒獎典禮確定延期到3月下旬，延期整整一個月，主辦單位未說明原因，但被認為應又與疫情有關。路透資料照片
2022年奧斯卡頒獎典禮確定延期到3月下旬，延期整整一個月，主辦單位未說明原因，但被認為應又與疫情有關。路透資料照片

新冠肺炎肆虐，全球大型頒獎典禮深受其害，今年奧斯卡頒獎典禮不僅延期2個月，防疫措施做足，還特地選在空曠的洛杉磯聯合車站舉辦，沒想到明年仍受影響，影藝學院公布明年頒獎典禮將延期整整一個月，3月27日才會舉辦。

根據路透等外媒報導，雖然影藝學院未說明延期原因，但已宣布明年典禮場地會回到好萊塢杜比劇院，但會像今年一樣高規格防疫，屆時不排除還是得量體溫、戴口罩才能入場，並說受到疫情影響，會比照今年放寬限制，開放Netflix、HBO MAX以及Disney+等串流平台的電影參賽。

今年奧斯卡獎在疫情嚴峻時順利舉辦，嚴守防疫規範，明星影人們在廠內都要保持安全距離，就連眾多歌手表演入圍電影的最佳歌曲時，也一律在戶外廣場演唱，但因為流程紊亂、節目冗長，再加上最後頒發最佳男主角時，得獎者安東尼霍普金斯並不在場，也沒有得獎致詞，最後讓典禮草草結束，招到許多網友批評，就連「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格也忍不住公開批評，「主辦單位找來這麼多充滿才華的影人製作，結果卻這麼無聊，他們明明都很厲害，卻把典禮搞到讓人昏昏欲睡」。

對此，影藝學院曾表示這一年內受到疫情影響，已很積極想出各種因應措施，可惜仍有未竟之處，他們會廣納各方意見，明年一定會做得更好。

疫情 防疫 影藝學院

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