許鞍華低調抵台拍新片 遇疫情彭于晏作陪

許鞍華來台拍攝紀錄片。圖／傳影提供

彭于晏26日晚間在IG限時動態貼出2張自拍照，1張寫著「Stay home be a good boy」（待在家當個好男孩），人在台灣 的他沒事就待在家，但聯合報接獲獨家消息，他日前特別出門陪同近期來台的香港名導演 許鞍華拍攝新紀錄片。

事業重心放在海外的彭于晏，近期待在台灣，面對全台新冠肺炎疫情嚴峻，他被直擊戴著口罩、一身輕便出沒位在關渡的台北藝術大學，和曾榮獲3座金馬獎最佳導演的許鞍華會面、敘舊，順便探班。據查，原來許鞍華來台是為了拍攝最新紀錄片，人數控制在台灣官方規定的室外10人以內進行，記錄移民來台灣的香港人，這幾天就會結束工作回香港。

許鞍華和彭于晏私交甚篤，兩人不只以導演和演員的身分合作電影 「明月幾時有」、「第一爐香」，彭于晏也曾在受訪時形容自己和許鞍華的關係像朋友，彼此私下會交流書和電影，他回憶起和許鞍華工作上的合作默契，直指對方是個好導演，讓演員有個人發揮空間外，遇到不行的狀況會直白表明，讓工作效率提升不少。

而彭于晏接下來有新片要在中國上映，是首度與張艾嘉合作的電影「熱帶往事」，他3年前為了此片一改陽光型男的模樣，刻意減重、瘦到脊椎骨都凸出來，將透過角色，帶大家進入故事裡設定的南方炎熱的夏日夜晚，因為一起意外，陰錯陽差導致三人的命運從此改變，並開啟長達20年糾纏的故事。