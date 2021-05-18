永遠的古畑任三郎 田村正和人生美學優雅謝幕

田村正和生前因健康有恙消瘦。圖／摘自RBBtoday

日本 男星田村正和4月3日病逝東京，享壽77歲。在許多日劇 中風流倜儻、模樣瀟灑的他被視為「師奶殺手」。晚年健康欠佳的田村經常思考何時引退，更添神秘；「下台身段要美」就是這位優雅男星講究一輩子的人生美學。

田村正和主演1994年開始播放的日劇警探片「古畑任三郎」系列，每次都有受邀客串的演員上場飾演犯人角色，古畑就運用智慧破案，演出大受歡迎。

「古畑任三郎」除了普通版，也曾推出「特別版」，偶像團體SMAP也應邀登場。由於戲劇大受歡迎，田村正和在很多影迷心中就是古畑任三郎。

日本傳奇球星鈴木一朗也曾趁球季空檔客串演出「古畑任三郎」幾集主角。鈴木獨挑大梁在劇中扮演「自己」，與號稱日本福爾摩斯的「古畑任三郎」展開90分鐘緊張刺激的鬥智，在球員與演員間的平衡，鈴木一朗兼顧得非常完美，就連戲精田村正和，都曾經如此誇讚一朗的演技：「他是演員應該學習的鏡子。」

田村正和1943年生於京都府京都市，父親是日本電影明星阪東妻三郎（本名田村傳吉），他與大哥田村高廣、弟弟田村亮都是演員，被稱為「田村三兄弟」，兄弟都繼承父親演藝的DNA，被視為「華麗演藝家族」。

田村正和1961年還在就讀高中的時候就以電影「永遠的人」正式出道，演技精湛，主演過許多膾炙人口的作品，包括日劇「爸爸是主播」、古裝劇「眠狂四郎」、「美麗的人」、「頑固老爹」等，很多都是90年代日本電視台黃金時期的經典劇集。

1984年田村在日劇「我家的小孩」飾演一位優柔寡斷、沒有擔當的小學老師，這成了他演藝生涯的轉捩點，後來他主演日劇「爸爸是主播」等膾炙人口的喜劇。

從時尚日劇全盛期的90年代開始，他也主演了「紐約 戀愛物語」等劇。「紐」劇在紐約拍攝，象徵日本經濟泡沫期的作品，此劇收視率高，井上陽水演唱的主題曲「河岸飯店」也跟著水漲船高大暢銷。

田村正和也以日劇「原來妳已不在身邊」，於2009 年在第49屆蒙地卡羅國際電視節拿下最佳男主角獎，成為第三位在這項電視節獲得影帝寶座的日本人。當時他未能到當地領獎，透過聲明說：「希望這個獎能為未來已不太長的演藝生涯帶來動力。」

不過，田村正和前幾年便因身體健康欠佳而淡出。2017年有週刊雜誌報導，有媒體工作者說在餐廳看到他與大他3歲的妻子田村和枝一起吃飯，記者幾乎都快認不出他，因為他整個臉和身體暴瘦了一圈。

心臟動過手術、據說裝有6根支架的田村晚年不常露臉，原本就被認為帶有神秘感的他，讓外界更想知道他的生活。

有雜誌報導，他可能經常在思考何時從影藝圈正式引退？「下台身段要美」就是這位帥氣男星的一種人生美學。

田村正和最後的作品是2018年2月的富士電視台日劇「眠狂四郎 The Final」，之後就沒在藝能界露臉。

他的胞弟、田村亮今天表示，哥哥正和度過了幸福的人生，工作上、私事上都能一直維持著自己的生活型態，走完人生。

影片來源：YouTube