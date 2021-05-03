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八卦雜誌煽風點火 阿湯卯足勁要與007丹尼爾爭票房一哥

記者蘇詠智／即時報導
「捍衛戰士：獨行俠」是湯姆克魯斯今年力作，對票房有很大的期許。圖／摘自imdb
「捍衛戰士：獨行俠」是湯姆克魯斯今年力作，對票房有很大的期許。圖／摘自imdb

美英兩大票房號召將要槓上？湯姆克魯斯與「007」丹尼爾克雷格，過去並無嫌隙，卻因為「捍衛戰士：獨行俠」與「007 生死交戰」經過不斷延檔後，目前都將在秋天登場，誰才是觀眾力挺的賣座一哥備受矚目；據「國家詢問報」報導，湯姆克魯斯並沒有屈居人後的意思，他只接受自己打贏，有可能要和「007」展開激烈競爭。

專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，稱湯姆克魯斯一直是影壇天王巨星，太習慣第一名的滋味，無法忍受輸的感覺，然而「007 生死交戰」將是丹尼爾克雷格的最後一部龐德電影，而阿湯哥的「捍衛戰士：獨行俠」固然也是眾所公認的大片，畢竟和上一集隔了35年，不能確保身為電影市場主流的年輕觀眾會想看，讓他很擔心「捍衛戰士：獨行俠」賣座會輸給「007 生死交戰」，感受到莫大的壓力。

在這種「非贏不可」的心態下，恐怕阿湯哥對「007」不會太客氣，將會使出一堆狠招，兩邊的火藥味可預期將會非常濃厚。

不過也有專門打臉八卦的網站，稱「國家詢問報」只是在煽風點火，其實這兩部片根本不會打在一起，「007 生死交戰」將從9月底英國首映後於10月上旬在北美推出，「捍衛戰士：獨行俠」則要到11月中下旬才會登場，兩片有超過一個月的間隔，可以各賣各的，不需要爭個你死我活。

「007 生死交戰」是丹尼爾克雷格最後一部龐德片，賣座成績深受各界矚目。圖／摘自...
「007 生死交戰」是丹尼爾克雷格最後一部龐德片，賣座成績深受各界矚目。圖／摘自imdb

湯姆克魯斯 電影 八卦

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