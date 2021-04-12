我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財政部周四公布匯率報告 傳不會列中國為匯率操縱國

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

魔女專吃男神 徐睿知拿下金秀賢 超狂情史起底

記者李姿瑩／台北報導
徐睿知充滿魅力，非常符合「雖然是精神病」劇中人設。圖／Netflix提供
徐睿知充滿魅力，非常符合「雖然是精神病」劇中人設。圖／Netflix提供

金正賢被爆2018年在拍攝韓劇「時間」時氣哭搭檔徐玄，因為當時他和徐睿知交往，對女友言聽計從。而徐睿知後來陸續跟金秀賢、金秀賢表哥李沙朗交往，奇特情史再度受到關注，魔女般的魅力和大牌架式早就在韓國演藝圈幕後口耳相傳。

徐睿知當年與金正賢的私訊流出，要求男友「肢體接觸NONO」、「去改（劇本）吧！肢體接觸、浪漫戲碼都NONO」，還建議金正賢「你不跟工作人員打招呼是對的」。金正賢被愛沖昏頭，對這些指令照單全收，還向徐睿知承諾「我的手只有妳可以摸」。

徐睿知今天入圍百想藝術大賞視后組，但她可能高興不起來，網友對她罵聲一片，在幕後工作人員心中也風評不佳。她過去就曾被爆專吃男神，和金秀賢交往後，加入金表哥開設的經紀公司，沒想到與金秀賢的戀情破局後，竟轉而與其表哥李沙朗交往，兩人同居愛得高調。

在經紀公司出力下，金秀賢、徐睿知雙雙接下「雖然是精神病但沒關係」，徐在錄影現場華服一套接著一套換，氣勢和派頭強壓「前男友」金秀賢。資深記者就形容徐睿知自以為是全智賢，享受著如同女王般被眾星拱月的感覺，但全智賢本人根本沒這麼高傲。

現在徐睿知和金正賢交往的黑歷史傳得沸沸揚揚，雙方和經紀公司都沒有任何回應。徐睿知明天也將照行程安排出席公開活動，勢必成為最大矚目焦點。

徐睿知和金秀賢被爆是前男女友關係。圖／Netflix提供
徐睿知和金秀賢被爆是前男女友關係。圖／Netflix提供

入圍 韓劇

上一則

「超人」亨利卡維爾認愛！女友非之前八卦刊物傳的那位

下一則

女兒PO照喊熱 小S戳破：想「露這裡」 日常互動網笑翻

延伸閱讀

幕後黑手竟是徐睿知 徐玄被金正賢氣哭高EQ回應了

幕後黑手竟是徐睿知 徐玄被金正賢氣哭高EQ回應了
防腐級男神！宋仲基戲照大對比 外貌11年沒變

防腐級男神！宋仲基戲照大對比 外貌11年沒變
福原愛爆婚變有跡可循？被起底「買衛生紙」價值觀差異

福原愛爆婚變有跡可循？被起底「買衛生紙」價值觀差異
謝霆鋒紅毯造型「像保鏢」 網友：男神變成搞笑藝人？

謝霆鋒紅毯造型「像保鏢」 網友：男神變成搞笑藝人？

熱門新聞

謝霆鋒(左)被拍到牽著王菲的手走出餐廳。(取材自微博)

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

2021-04-06 02:26
只有三張門票的照片，象徵福原愛的缺席。取材自IG

兒子生日福原愛神隱 江宏傑一張照片說明一切

2021-04-04 19:13
崔苔菁當年紅遍國際，被稱為「台灣的瑪丹娜」。圖／聯合報系資料照片

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

2021-04-05 08:27
黃樹棠（左）和吳孟達（右）當年都有在「楚留香」軋一角，如今已先後離世。（微博）

吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世

2021-04-09 21:47
朱茵和周星馳過往情史被爆出。圖／摘自微博

周星馳、朱茵密戀始末被爆 他說「照顧到成了情侶」

2021-04-05 11:20
李連杰去五台山祈福，看起來略顯憔悴。(取材自微博)

李連杰上山祈福一臉憔悴 出門不帶錢 2億家產全給妻女

2021-04-10 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭
幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
給優惠不認帳 德州速食店員爬出得來速窗口打顧客

給優惠不認帳 德州速食店員爬出得來速窗口打顧客