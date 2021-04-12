魔女專吃男神 徐睿知拿下金秀賢 超狂情史起底

徐睿知充滿魅力，非常符合「雖然是精神病」劇中人設。圖／Netflix提供

金正賢被爆2018年在拍攝韓劇 「時間」時氣哭搭檔徐玄，因為當時他和徐睿知交往，對女友言聽計從。而徐睿知後來陸續跟金秀賢、金秀賢表哥李沙朗交往，奇特情史再度受到關注，魔女般的魅力和大牌架式早就在韓國演藝圈幕後口耳相傳。

徐睿知當年與金正賢的私訊流出，要求男友「肢體接觸NONO」、「去改（劇本）吧！肢體接觸、浪漫戲碼都NONO」，還建議金正賢「你不跟工作人員打招呼是對的」。金正賢被愛沖昏頭，對這些指令照單全收，還向徐睿知承諾「我的手只有妳可以摸」。

徐睿知今天入圍 百想藝術大賞視后組，但她可能高興不起來，網友對她罵聲一片，在幕後工作人員心中也風評不佳。她過去就曾被爆專吃男神，和金秀賢交往後，加入金表哥開設的經紀公司，沒想到與金秀賢的戀情破局後，竟轉而與其表哥李沙朗交往，兩人同居愛得高調。

在經紀公司出力下，金秀賢、徐睿知雙雙接下「雖然是精神病但沒關係」，徐在錄影現場華服一套接著一套換，氣勢和派頭強壓「前男友」金秀賢。資深記者就形容徐睿知自以為是全智賢，享受著如同女王般被眾星拱月的感覺，但全智賢本人根本沒這麼高傲。

現在徐睿知和金正賢交往的黑歷史傳得沸沸揚揚，雙方和經紀公司都沒有任何回應。徐睿知明天也將照行程安排出席公開活動，勢必成為最大矚目焦點。