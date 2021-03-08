甜美外表下超大膽！黑嘉嘉跳傘、高空彈跳全挑戰過

王淨(右)與黑嘉嘉都勇於冒險。圖／ELLE提供

王淨與黑嘉嘉接受「ELLE」雜誌訪問，分享「女力」冒險故事，王淨從小就能為了吃美食，不顧腳上還流血，笑說：「粄條跟縫針，還是粄條比較重要，畢竟回台北就沒有好吃的粄條可以吃了。」黑嘉嘉則是曾挑戰高空彈跳、跳傘，「跳完之後，我無所畏懼，再也沒有任何事情讓我害怕了。」

王淨分享，小學三年級時，清明節全家一起去掃墓，掃完到附近爬山，她回想：「記得那天下雨，地上有點濕濕的，我硬要去爬樹，爬的過程中覺得自己很帥，爬一爬摔倒，一顆尖尖的石頭刺到我腳上，我的腳開始大噴血，我媽傻眼，所有人立刻下山，要送我去醫院縫針，記得當時經過一家粄條店，我堅持說：『我要吃！我要吃！』我就一邊吃粄條，一邊流血，快速把粄條吃完後才去縫針。」

「圍棋女神」黑嘉嘉從小就非常喜歡坐雲霄飛車，2015年她到高度233公尺的澳門 塔高空彈跳，「當時我21歲，站在上面有點害怕，但是也沒有回頭路了。因為已經綁好了，就算不跳下去也會被推下去，不如自己跳下去。跳下去的剎那，腦袋一片空白，因為發生得很快。」

高空彈跳完之後，黑嘉嘉唯一能找到更刺激的事情就是跳傘。2019年，黑嘉嘉正好有一場比賽，她告訴姊姊：「如果我拿冠軍，我們就去杜拜跳傘！」結果真的贏得冠軍，「我姊姊其實也很害怕，我告訴她：『妳要是不做的話，這輩子永遠都不會做。』所以她決定跟我一起跳。」

跳完傘之後，黑嘉嘉決定這輩子不會有第二次，因為太不舒服了，「我覺得跳傘比高空彈跳可怕，因為跳傘是教練決定什麼時候跳出去，高空彈跳是自己決定跳出去的時機。所以跳傘是在一個未知的情況下，突然跳出去。當時沒辦法尖叫，但是嘴巴會不自覺的張大，發不出聲音，肌肉 會不斷的抽動，抖抖抖。」

剛跳出去十幾秒，她非常興奮愉快，後面是不太舒服的過程，因為飛下去之後需要很長一段時間才會到地面，其實有點晃，中途的時候黑嘉嘉非常暈，有點像暈車的感覺，一到地面直接倒地不起。跳傘之後，黑嘉嘉原本下一個目標是去紐西蘭峽谷盪鞦韆，後來因為疫情 取消行程。