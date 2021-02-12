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廖家儀豪門貴婦實錄 澎湃魚肉年菜一口吃不了

記者陳慧貞／專訪
廖家儀自認做大菜使不上力，親手料理藍莓派「吃甜甜過好年」。圖／廖家儀提供
廖家儀自認做大菜使不上力，親手料理藍莓派「吃甜甜過好年」。圖／廖家儀提供

女星廖家儀與太古汽車集團總裁陳世傑2009年結婚，婚後陸續生下2子1女，全家現在定居香港，牛年報到，她早早訂好餐廳備好年菜，輕鬆當個名門貴婦，趁著空檔還親手做兒子愛吃的藍莓派，鹹鹹甜甜過好年。

每年過年廖家儀都會安排全家出國旅遊，去年春節她赴日滑雪，因誤闖高難度滑雪道，導致慘摔韌帶斷裂，回到香港竟還撐到大年初四才開刀，「總是要把該辦的事都辦完，因為接下來就得躺著了」經歷大半年休養復健，才恢復昔日活蹦亂跳。

疫情影響，廖家儀今年無法安排出國度假，她特別準備搜刮老店而來的臘腸、蘿蔔糕、年糕，還有餐廳訂的燒鴨、燒雞、佛跳牆、傳統粵菜大盆菜（內有鮑魚、大蝦、花膠、蠔豉、鱔乾等，材料不一）等等，除夕年夜飯大魚大肉，當然少不了年年有餘的魚，她笑說：「不過我煎魚時很容易斷尾，還是請餐廳做好了。」

年菜討吉利也講究澎湃、豐盛，廖家儀身為豪門貴婦備年菜，卻一口也不吃，她笑說，因受媽媽信宗教影響，每年春節、農曆生日總會茹素10天，過年從初一到初十，這樣的習慣已長達20年，「廣結十方圓，就祈求一個平安圓滿。」過去她會以麵食為主，反而因澱粉類食物而稍發福，後來改以香菇、蒟蒻、蔬果，年菜吃得相當清淡。

提到新年新希望，廖家儀人在香港，去年回台9個禮拜，結果就有6個禮拜都在隔離，她真心希望牛年疫情盡散，「回台不用再隔離了」，感嘆以前孩子們上學後，還可以有一上午專屬自己的悠閒時光，如今疫情仍未趨緩，學校採線上教學，每到上課時間，她就得身兼導師，一一到兒女房間「巡教室」，直呼全世界只有台灣可以正常到學校上課，真的很幸福，她原本考慮讓孩子們回台念半個學期，無奈兒子女兒們都有鋼琴、舞蹈檢定，自己也有兒童心理學的課要上，一來一回實在煩惱，只能作罷，她還空運台灣的大腸包小腸當午餐，解饞解鄉愁。

廖家儀和孩子們做的藍莓派。圖／廖家儀提供
廖家儀和孩子們做的藍莓派。圖／廖家儀提供
廖家儀帶女兒、兒子品嚐藍莓派。圖／廖家儀提供
廖家儀帶女兒、兒子品嚐藍莓派。圖／廖家儀提供
廖家儀小兒子喜歡吃藍莓派。圖／廖家儀提供
廖家儀小兒子喜歡吃藍莓派。圖／廖家儀提供
廖家儀和小兒子品嚐藍莓派。圖／廖家儀提供
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