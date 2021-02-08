我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

紐約市提前至農曆新年恢復堂食

不管工作人員怎麼想！阿湯已抵達杜拜 不延誤拍片進度

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯(右)已抵達杜拜，準備為「不可能的任務」新續篇出外景。圖／摘自Instagram
湯姆克魯斯(右)已抵達杜拜，準備為「不可能的任務」新續篇出外景。圖／摘自Instagram

新冠肺炎疫情對歐美演藝圈的衝擊雖仍存在，卻有人堅持不受到影響：湯姆克魯斯不管英國人員擔心赴阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）拍片，恐在旅遊禁令下無法返鄉，仍然前往當地照常出外景；美式足球超級杯中場表演，加拿大天王威肯砸下重金帶來氣派華麗的演出，讓鄉親為之驕傲、感動。

湯姆克魯斯「不可能的任務」最新續集，早先已宣布由於人物與情節太豐富，將拆成上下兩集，外景地除了英國、挪威、義大利之外，還有曾在第4集成為焦點的阿聯酋，不同於那一次杜拜塔是重要噱頭，劇組這次將轉赴首都阿布達比拍攝部分內容。阿湯的人已經到了杜拜，和協調拍片事宜的當地官員相談甚歡，片中扮演電腦專家的賽門佩吉也透露將在阿聯酋繼續開工，顯然早先英國「太陽報」指該片的英國人員們不想冒不得返回家園的風險到阿聯酋拍片，而萌生退意，並沒有動搖阿湯的意志，他還是堅持攝製進度不得延誤。

每年美式足球超級杯中場表演是各方矚目盛事，今年由於疫情，現場觀眾不到場地可容納的4成，空位則放上人形立牌，讓場面看來不會太過冷清。加拿大天王威肯率領身著黑西裝紅外套的舞群大秀勁歌熱舞，各方盛讚可以列入史上最佳之一，他據稱為此次表演砸了700萬美元，十分有心。麥莉則與兩位前輩比利艾鐸、瓊潔特擔任白天熱身的主秀，同樣讓觀眾充滿感動，她自己也唱到眼眶泛淚。

往年電影公司在超級杯時段強打大片廣告，無奈因疫情關係，去年一大堆已經砸了廣告的電影到現在還不能上映，因而今年電影公司的手筆也大縮水，只有「玩命關頭9」、印度裔驚悚片名導奈沙馬蘭新片「詭老」等有打新的廣告，「玩9」再度出現誇張指數飆破百分百的動作場面，網友不禁驚嘆：「漫威英雄片看起來都更寫實呢！」

「玩命關頭9」動作場面也走誇張的風格。圖／摘自imdb
「玩命關頭9」動作場面也走誇張的風格。圖／摘自imdb
湯姆克魯斯（中）和杜拜當地協調拍攝人員相處甚歡。圖／摘自Instagram
湯姆克魯斯（中）和杜拜當地協調拍攝人員相處甚歡。圖／摘自Instagram
威肯（中）砸重金在美式足球超級杯中場表演帶來華麗的節目。（路透）
威肯（中）砸重金在美式足球超級杯中場表演帶來華麗的節目。（路透）
湯姆克魯斯(中)在杜拜和一群人近距離合照，也記得不脫口罩，謹守防疫原則。圖／摘自...
湯姆克魯斯(中)在杜拜和一群人近距離合照，也記得不脫口罩，謹守防疫原則。圖／摘自Instagram

英國 疫情 電影

上一則

送走三浦春馬半年 生父上個月撒手人寰

延伸閱讀

布裘、阿湯女兒不互相往來 性格差太大？怪爸媽不和？

布裘、阿湯女兒不互相往來 性格差太大？怪爸媽不和？
阿湯哥神憎鬼厭？ 被譏「袖珍控制狂」 真相是…

阿湯哥神憎鬼厭？ 被譏「袖珍控制狂」 真相是…
湯姆克魯斯被譏「矮冬瓜控制狂」別想找到下一個愛人？

湯姆克魯斯被譏「矮冬瓜控制狂」別想找到下一個愛人？
湯姆克魯斯防疫再出招 派「魔鬼終結者」盯場

湯姆克魯斯防疫再出招 派「魔鬼終結者」盯場

熱門新聞

沈雁驚傳逝世，享年60歲。(本報資料照片)

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

2021-02-05 00:45
爆出未婚生女事件後，張碧晨節目被撤，負評不斷。(取材自微博)

爆出未婚生女 張碧晨節目被撤 華晨宇工作不斷

2021-02-05 02:16
網瘋傳胡歌、劉亦菲已婚。(取材自微博)

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

2021-02-04 03:56
宋仲基帥氣出席上映「勝利號」記者會。圖／摘自Netflix

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

2021-02-04 12:04
王祖賢回應色情廣告的留言被挖出。（取材自臉書）

王祖賢驚見裸女 嚇到留言勸：衣服穿好

2021-02-02 02:28
劉德華被指違規的短片。（視頻截圖）

劉德華抖音違規 「人氣」急跌2000萬瀏覽量

2021-02-06 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」