不管工作人員怎麼想！阿湯已抵達杜拜 不延誤拍片進度

湯姆克魯斯(右)已抵達杜拜，準備為「不可能的任務」新續篇出外景。圖／摘自Instagram

新冠肺炎疫情 對歐美演藝圈的衝擊雖仍存在，卻有人堅持不受到影響：湯姆克魯斯不管英國 人員擔心赴阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）拍片，恐在旅遊禁令下無法返鄉，仍然前往當地照常出外景；美式足球超級杯中場表演，加拿大天王威肯砸下重金帶來氣派華麗的演出，讓鄉親為之驕傲、感動。

湯姆克魯斯「不可能的任務」最新續集，早先已宣布由於人物與情節太豐富，將拆成上下兩集，外景地除了英國、挪威、義大利之外，還有曾在第4集成為焦點的阿聯酋，不同於那一次杜拜塔是重要噱頭，劇組這次將轉赴首都阿布達比拍攝部分內容。阿湯的人已經到了杜拜，和協調拍片事宜的當地官員相談甚歡，片中扮演電腦專家的賽門佩吉也透露將在阿聯酋繼續開工，顯然早先英國「太陽報」指該片的英國人員們不想冒不得返回家園的風險到阿聯酋拍片，而萌生退意，並沒有動搖阿湯的意志，他還是堅持攝製進度不得延誤。

每年美式足球超級杯中場表演是各方矚目盛事，今年由於疫情，現場觀眾不到場地可容納的4成，空位則放上人形立牌，讓場面看來不會太過冷清。加拿大天王威肯率領身著黑西裝紅外套的舞群大秀勁歌熱舞，各方盛讚可以列入史上最佳之一，他據稱為此次表演砸了700萬美元，十分有心。麥莉則與兩位前輩比利艾鐸、瓊潔特擔任白天熱身的主秀，同樣讓觀眾充滿感動，她自己也唱到眼眶泛淚。

往年電影 公司在超級杯時段強打大片廣告，無奈因疫情關係，去年一大堆已經砸了廣告的電影到現在還不能上映，因而今年電影公司的手筆也大縮水，只有「玩命關頭9」、印度裔驚悚片名導奈沙馬蘭新片「詭老」等有打新的廣告，「玩9」再度出現誇張指數飆破百分百的動作場面，網友不禁驚嘆：「漫威英雄片看起來都更寫實呢！」