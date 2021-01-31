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「動物樂團」初代吉他手希爾頓瓦倫坦辭世 享壽77歲

中央社倫敦31日綜合外電報導
「動物樂團」（The Animals）創始成員暨初代吉他手希爾頓瓦倫坦（左一）辭世，享壽77歲。圖為1965年資料照。（美聯社）
「動物樂團」（The Animals）創始成員暨初代吉他手希爾頓瓦倫坦（左一）辭世，享壽77歲。圖為1965年資料照。（美聯社）

英國60年代流行樂團體「動物樂團」（The Animals）的創始成員暨初代吉他手希爾頓瓦倫坦（Hilton Valentine）辭世，享壽77歲。

法新社報導，唱片公司ABKCO Music在推特（Twitter）上貼文：「我們向希爾頓瓦倫坦的親友致上最深的慰問，悼念他以77歲辭世。」

唱片公司聲明說：「瓦倫坦是一名富有開創性的吉他樂手，影響未來幾十年的搖滾樂音。」

動物樂團以1964年熱門曲目House of the Rising Sun最為人所知。這首歌曾登上英國和美國排行榜冠軍。

影片來源：YouTube The Animals Tribute Channel頻道

希爾頓瓦倫坦生於英格蘭東北部的北喜茲（North Shields）。1963年，他和主唱艾瑞克柏登（Eric Burdon）、貝斯手查斯錢德勒（Chas Chandler）、鍵盤手艾倫普萊斯（Alan Price）、鼓手約翰史蒂爾（John Steel）共組動物樂團。

樂團之後還有幾支熱門歌曲，包括Don't Let Me Be Misunderstood、We Gotta Get Out Of This Place 等。

初代成員在1960年代末期分道揚鑣，希爾頓瓦倫坦隨後單獨出版專輯All In Your Head。

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