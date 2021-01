「動物樂團」初代吉他手希爾頓瓦倫坦辭世 享壽77歲

「動物樂團」(The Animals)創始成員暨初代吉他手希爾頓瓦倫坦(左一)辭世,享壽77歲。圖為1965年資料照。(美聯社)

英國 60年代流行樂團體「動物樂團」(The Animals)的創始成員暨初代吉他手希爾頓瓦倫坦(Hilton Valentine)辭世,享壽77歲。

法新社報導,唱片公司ABKCO Music在推特 (Twitter)上貼文:「我們向希爾頓瓦倫坦的親友致上最深的慰問,悼念他以77歲辭世。」

唱片公司聲明說:「瓦倫坦是一名富有開創性的吉他樂手,影響未來幾十年的搖滾樂音。」

動物樂團以1964年熱門曲目House of the Rising Sun最為人所知。這首歌曾登上英國和美國 排行榜冠軍。

影片來源:YouTube The Animals Tribute Channel頻道

希爾頓瓦倫坦生於英格蘭東北部的北喜茲(North Shields)。1963年,他和主唱艾瑞克柏登(Eric Burdon)、貝斯手查斯錢德勒(Chas Chandler)、鍵盤手艾倫普萊斯(Alan Price)、鼓手約翰史蒂爾(John Steel)共組動物樂團。

樂團之後還有幾支熱門歌曲,包括Don't Let Me Be Misunderstood、We Gotta Get Out Of This Place 等。

初代成員在1960年代末期分道揚鑣,希爾頓瓦倫坦隨後單獨出版專輯All In Your Head。