李安現身金馬大師對談 曝拍壞電影慘痛經歷

李安導演為金馬電影大師課現身授課。金馬執委會提供

擔任金馬獎主席的知名導演 李安20日早上現身「金馬大師課」授課，與新生代青壯導演林書宇、程偉豪、黃修平、黃綺琳進行對談。從早年「喜宴」一路到英國「理性與感性」、好萊塢主流「綠巨人浩克」到近年開創視覺先驅的3D電影 「少年PI的奇幻旅程」與「雙子殺手」，李安導演分享電影創作的各種經歷，豐富對談激勵現場電影後進們，短短2小時笑聲不斷。

面對台上新導演與台下電影工作者崇拜眼光，睽違台灣 許久的李安導演笑說：「好久沒看到這麼多人！從2月一直被關到現在。」他謙遜表示：「大家應該有問題想問答案，其實我也沒答案，只有比大家更豐富的經驗。」他表示電影是有機體，拍電影越來越困難，隨著觀眾電影越看越多就越世故，所以創作者招數只好越來越複雜，所以他勸新導演「青春無敵，要珍惜剛開始階段，因為越拍要越證明自己，這條路無止盡會讓人害怕。」尤其是他從「少年PI的奇幻旅程」開始產生困惑，進而對電影全新型式產生信仰，「就像摸索另一個媒體，好像身處另一個世紀。不知該分享已知還是未知的事情。」

左起導演黃綺琳、黃修平、李安、林書宇、程偉豪在金馬電影大師課精彩對談。金馬執委會提供

導演林書宇好奇李安自前三部作品後為何不再自編自導？李安導演笑說：「這問題可以講兩天。」他自認不是好編劇，主觀意識很強，一變再變會讓編劇很痛苦，「『少年PI的奇幻旅程』弄到四百稿就不再計數，也曾有名編劇弄兩稿就不歡而散。」因為尋找完美，編劇更像是工具而不是目的，而且「拍了三十年電影，好像在拍同一部片」。

面對黃修平導演提問作品完成初稿常覺得不是自己預期，李安安慰大家：「我拍了好幾部才體悟，我不是主人，只是服務作品，只是作品的奴隸。」他不僅笑說大家都是工人，導演只是工頭；更表示電影有電影神，而「拍片像乩童神靈附身，上身完、拍完就很虛，有這信仰認知才能電影路走得比較長遠。」眾人聞言爆笑。

導演程偉豪好奇李安導演是否曾說三幕劇的第一幕最重要？李安導演自認「不擅長布局，所以要花很多時間把事情說得清清楚楚。」但即使「斷背山」很感人，還是被很多人覺得開場太長，導演很無奈：「前面沒那麼長，後面怎能那麼感動。」他說有次奧斯卡辦導演座談，談到最痛苦的事情，馬丁史柯西斯等大師一致表示：「片廠越來越不想給導演足夠時間拍第一幕！」李安很無奈：「大家平常浪費那麼多時間，怎麼看電影多花五分鐘就受不了？」

左起導演黃綺琳、黃修平、李安、林書宇、程偉豪在金馬電影大師課精彩對談。金馬執委會提供

「金都」導演黃綺琳談到是否曾猶豫「拍不好不如不拍？」沒想到李安導演表示：「最怕熟悉的題材，新的東西反而想嘗試。」「拍同樣路數的家庭劇會很不安，心理想要冒險！」李安舉例自嘲：「電影拍壞不會要你的命，像我上次那部拍壞了，我還在這邊跟大家講話，賠了多少我都不敢問。」眾人大笑，李安導演補充：「是否從此就失敗不能當導演？這種安全感需要靠冒險來獲得，是一種驅策力。」他又舉例他曾試過高空彈跳，「當時只想敢就可以，但反而不敢跳傘，至少要有一條繩子拉住。」他稱讚導演黃綺琳「妳能拍出『金都』，不須擔心這問題。」

前兩部片慘痛經歷讓李安導演有不同心態看待影評與觀眾反應，「觀眾買票進來，他是無辜的，你要在乎。在下次拍片，你要當成經驗。」至於影評？「影評是另一種動物。」現場眾人爆笑，他笑說「『斷背山』大家稱讚，我就覺得有道理，但上部片被影評罵，我就覺得影評在講甚麼東西。」但他肯定影評還是有其價值，但要平常心看待，「影評今天捧你，明天可能會把你毀掉，他會設想一個東西，不符合他設想就會罵，他有自己的出發點。因為大家都在寫的是Review，不是Critics，如果你要為了這而拍片，他不領情也是白搭。」

談到是否固定有合作對象，李安笑說：「有人喜歡一組人合作一輩子，但我喜歡換，至少兩三部就換。工作人員要新血，吸收成長，吸光了再去吸其他人。」李安補充：「跟資深的合作然後把他破壞。」現場再度爆笑。