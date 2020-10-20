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布裘大戰最新爭執點：孩子跟誰過耶誕？ 裘莉自信必贏

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特和安琪莉娜裘莉目前關係又回復互不相讓的狀態，離婚官司更難和平解決。圖／路透資料照片
布萊德彼特和安琪莉娜裘莉目前關係又回復互不相讓的狀態，離婚官司更難和平解決。圖／路透資料照片

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉拖了4年還沒辦法解決的離婚，隨著雙方又回到交戰模式，各方預期在短時間內得到正式結果，目前布裘可能為了孩子們跟誰過耶誕假期而互相出招，原本法官已經判定孩子們在耶誕節當日要陪爸爸，但布萊德彼特期望可以延長時間、讓小孩在他家過夜，裘莉這邊恐怕沒那麼心甘情願退讓，應成下一波爭執的重點。

布裘婚變後關係時好時壞，布萊德彼特本來都還希望自己能退讓就退讓，不要與裘莉撕破臉，換取裘莉對於彼此平分孩子監護權的支持，想不到裘莉決心要把小孩子抓得牢牢的，一心不想跟形同陌路的分居丈夫共享監護權，還三番兩次對布萊德彼特下重手攻擊，讓布萊德彼特也忍無可忍，改變態度硬起來。

根據「Life & Style」雜誌，布裘現在互相懷著敵意，已經不太可能有各退一步、兩全其美的結果，裘莉似乎對自己取得勝利非常有信心，覺得布萊德彼特會接受她提出的任何條件，不曉得是否握有強力證據，讓小布非得就範。另一家雜誌則指小布為了不讓裘莉有機會抓住把柄，連對最新緋聞女友妮可都小心翼翼，怕她講出太多的關鍵秘密，影響到離婚戰的結果，因此疑神疑鬼，嚴禁妮可對旁人談起他倆的約會細節，甚至不排除為這段新戀情畫下句點。

裘莉 布萊德彼特 小布

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