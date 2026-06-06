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吉利搶市、內需不振 比亞迪首季全球銷量創近2年新低

記者陳湘瑾／即時報導
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今年1-3月比亞迪全球銷量為70萬輛，減少30%，按季度計算，比亞迪的銷量自20...
今年1-3月比亞迪全球銷量為70萬輛，減少30%，按季度計算，比亞迪的銷量自2024年4-6月以來首次跌破100萬輛。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：比亞迪首季全球銷量年減三成，跌出全球前十名。
  • 重點二：中國內需疲弱與吉利競爭加劇，壓抑比亞迪表現。
  • 重點三：海外銷售仍成支撐，但全年回升取決於內地需求復甦。

從1-3月全球新車銷售來看，中國電動車巨頭比亞迪從前一年同期的第6名跌至第11名，也是自2024年1-3月的8個季度以來首次跌出全球前10。分析指出，比亞迪能在何種程度上挽回局面，將取決於中國國內市場的復甦。

日本經濟新聞報導，根據各企業和標普全球汽車（S&P Global Mobility）公布的數據，今年1-3月比亞迪全球銷量為70萬輛，減少30%，按季度計算，比亞迪的銷量自2024年4-6月以來首次跌破100萬輛。快速增長被踩下煞車。

由於中國市場競爭激化，小型純電動汽車（EV）市佔率被民營企業浙江吉利控股集團拿下。再加上中國政府今年起減少購買新能源車的車輛購置稅，進一步加劇銷量低迷。

分析指出，比亞迪5月的出口增長，8個月來再次超過上年同期。全年能在何種程度上挽回局面，取決於中國國內市場的復甦。

根據路透測算，比亞迪今年5月全球汽車銷量年增0.3%，達38萬3,453輛，相比之下，中國市場銷量年減24%，已連續第13個月下滑。海外市場表現依舊強勁，抵消中國市場持續疲弱的影響。

標普全球汽車的數據顯示，今年1-3月新車銷量中，中國減少17%，降至449萬輛，美國減少6%，降至371萬輛。由於中美需求減退，前20家企業中有15家企業下降。

為進一步拓展高階市場，比亞迪正積極推動品牌升級，持續強化智慧駕駛技術。不過分析認為，官方要求車廠避免削價競爭的情況下，比亞迪難以透過降價刺激需求；而智慧駕駛升級尚未成功說服低線城市消費者支付更高價格。這使比亞迪經銷商即便擁有技術升級優勢，仍面臨價格競爭力不足及銷售疲軟的壓力。

精華 FAQ

  • 主要因中國市場競爭激化，吉利奪走部分小型純電車市佔，加上政府調整新能源車購置稅，進一步削弱需求，導致首季全球銷量年減三成。

  • 今年1至3月比亞迪全球銷量約70萬輛，從前一年同期第6名跌至第11名，並且是自2024年1至3月以來，首次跌出全球新車銷售前十。

  • 分析認為，關鍵仍在中國國內市場是否回溫。雖然海外出口表現強勁，5月全球銷量微增，但中國市場已連續13個月下滑，內需復甦最重要。

日本 電動車 比亞迪

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