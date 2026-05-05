製藥業成長動能高度集中在少數減重藥 恐成「泡沫」

Wegovy和Zepbound等減重藥的需求劇增，帶動製藥業的研發投報率升至多年新高，但也使產業的成長動能過度集中於少數產品。 路透

全球減重 與糖尿病藥物的需求迅速增加，正在推升製藥業的獲利，但一項最新研究警告，這股高度集中於少數產品的成長動能，恐形成類似「泡沫效應」，讓整個產業面臨潛在風險。

對Wegovy和Zepbound等藥物的需求，推動研發報酬率攀抵多年來新高，但顧問機構Deloitte 4日發布的報告指出，這個現象掩蓋了此產業其他領域所面臨的壓力。

全球前20大藥廠的研發投報率已連續第三年上升，在2025年達到7%。然而，這項成長幾乎完全來自少數幾項高預期收益的藥物，尤其是所謂的GLP-1（類升糖素胜肽-1）相關療法。

Deloitte報告指出，減重藥物16年來首度超越腫瘤治療法，成為後期產品價值的最大貢獻來源，顯示產業重心正在快速轉移，同時也增加了企業遭受特定治療領域衝擊的風險。

與減重與糖尿病有關的藥物，預計將占2025年後期研發產品商業收入的38%；若排除GLP-1與GIP（葡萄糖依賴性胰島素促進胜肽）等相關產品，整體產業的研發報酬率將從2024年的3.8%下滑至2.9%，顯示其他領域的表現相對疲弱。

報告進一步分析，肥胖症藥物目前約占後期研發產品預測銷售總額的25%，相比之下，腫瘤藥物已降至20%。減重藥在2022年時僅占整體價值的1%，這種爆發式增長雖帶動了整體成長，但也使風險更加集中。

Deloitte報告指出，僅54種超級重磅藥物（僅佔後期研發藥物總數的9%）預計將貢獻約70%的風險調整後高峰銷售額，這意味著產業高度依賴少數產品，一旦這些關鍵藥物面臨競爭、政策或安全性問題，整體報酬率可能大幅波動。

Deloitte的生命科學與醫療保健合夥人隆特（Hanno Ronte）在接受CNBC的Squawk Box Europe節目訪問時表示：「這是一個泡沫，因為過度集中。」他指出，雖然依賴重磅藥物並非新現象，但目前集中程度前所未見，形成高風險高報酬的市場環境。

專家指出，當前市場正處於一波技術浪潮之中，吸引大量投資與競爭者湧入。然而，隨著參與者增多，市場空間也將變得擁擠。未來製藥公司將面臨關鍵抉擇：持續加碼這個熱門領域、或是尋找下一個具潛力的科學突破。