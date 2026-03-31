我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價突破每加侖4美元…今日5件事

401(k)帳戶一常見疏忽 可造成20萬元存款差距

伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗總統裴澤斯基安檔案照。(新華社)
伊朗總統裴澤斯基安檔案照。(新華社)

伊朗媒體IRNA報導，伊朗總統裴澤斯基安在3月31日發表聲明，重申關於停戰的要求，油價應聲挫跌，美股漲幅隨之擴大，美元指數跌破100點關卡。

伊朗釋出的訊息非常明顯：伊朗並未尋求戰爭，且準備結束，但前提是要有正式的安全保證，保護該國免於更多攻擊。 

伊朗半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）一天前已報導，伊朗總統30日在內閣會議說，伊朗對結束這場戰爭設有至少兩個前提，「任何關於是否結束戰爭的決定，都必須在考量所有既定條件後，並以維護偉大伊朗民族的尊嚴，且確保伊朗安全與利益為前提下作出。」

布蘭特原油6月期貨跌幅擴大，一度超過4%，西德州原油同步走跌；美股道瓊指數應聲噴漲1,102點或2.4%；費半和台積電ADR更飆漲5%。

稍早美國方面已不斷釋出欲結束戰爭的訊息：川普貼文建議各國購買美國石油，不然就是「自己去荷莫茲海峽拿下它」，美國國防部長說，結束戰爭的外交談判取得重大進展；美國媒體更早前也報導，川普向幕僚表明，即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動。

美國貿易代表葛里爾3月31日受訪時也表示，川習會的籌備工作進展順利，淡化兩國領導人會晤進一步推遲的可能性。

美股 伊朗

上一則

美國晶片股3月慘跌 分析師看好後續潛力 建議關注這一類

延伸閱讀

國際油價轉跌 美股期指漲幅拉大 川普傳擬趁早結束對伊作戰

國際油價轉跌 美股期指漲幅拉大 川普傳擬趁早結束對伊作戰
伊朗總統開出停戰2前提 副總統嗆川普「美軍登哈格島將有去無回」

伊朗總統開出停戰2前提 副總統嗆川普「美軍登哈格島將有去無回」
川普透露美伊談判有「重大進展」道瓊一度漲逾400點

川普透露美伊談判有「重大進展」道瓊一度漲逾400點
美股現拋售潮 史坦普500創1月來最大跌幅

美股現拋售潮 史坦普500創1月來最大跌幅

熱門新聞

台灣汽油價格低於全球許多主要國家。本報系資料照

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

2026-03-28 12:30
油價隨伊朗戰爭拖長愈飆愈高，可能重創消費者，若是需求萎縮與物價下跌形成惡性循環，終將把經濟推落衰退。（路透）

伊朗戰爭只會重燃美國通膨？專家：通縮後果更恐怖「上回是金融海嘯」

2026-03-27 07:10
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20
到目前為止，美國經濟與企業基本面仍穩健，可望繼續支撐股市。（路透）

中東戰爭將進入第五周 未來一周美股要觀察三大變數

2026-03-29 07:10
美股周四四大指數盡墨，道瓊工業指數和標普500指數的跌幅都超過1%，那斯達克指數暴跌逾2%，確認陷入修正區間。(路透)

美股現拋售潮 史坦普500創1月來最大跌幅

2026-03-26 19:49
中國中低階手機市場將大洗牌，華為推人民幣「千元機」要搶更多市占。路透

中國中低階手機市場將洗牌 華為推「千元機」搶市占

2026-03-28 14:35

超人氣

更多 >
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機

房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機
密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱