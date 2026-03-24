「海底撈」去年財報獲利下跌14%

海底撈去年財報獲利下跌14%。（本報系資料照）

海底撈24日公布2025年財報營收人民幣432.25億元(約62.78億美元)，年增1.1%，淨利潤人民幣40.42億元，年降14%，主因翻桌率下滑及創新業務初期投入影響，同時市場競爭加劇與消費習慣改變。

海底撈公告指出，去年海底撈核心經營利潤為人民幣54.03億元，年降13.3%。自營海底撈餐廳整體翻桌率為每日3.9次，全年接待顧客超過3.8億人次，顧客人均消費97.7元。

從基本面來看，海底撈主品牌維持穩定發展。截至2025年底，公司共經營1,383家餐廳，其中自營店1,304家、加盟店79家。

在業務結構方面，多元業務成為重要增長來源。2025年外賣業務收入達人民幣26.58億元，年增111.9%；其他餐廳經營收入為15.21億元，年增214.6%。截至年底，除海底撈品牌外，該公司營運20個餐飲子品牌，共207家餐廳。

配合「不一樣的海底撈」策略，該公司持續進行門市和產品調整。針對不同消費場景，海底撈推出鮮切店、夜宵店、親子店、寵物友好店等多元門店型態，完成超過200家特色主題門店改造。

2025年海底撈在主品牌之外持續推進「紅石榴計畫」。公告顯示，去年集團正式進入「多品牌並行」的集團化運營新階段，「紅石榴計畫」已由內部孵化轉向市場擴張。截至2025年底，集團已成功營運20個涵蓋海鮮大排檔、壽司、西式輕食、小火鍋及中式速食等細分領域的子品牌；報告期間其他餐廳經營收入達到15.21億元，較前年顯著增長。