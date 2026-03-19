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貝森特：美可能對海上伊朗石油解除制裁 並釋出更多儲備

油價一度漲至119美元 指數盡墨 美光摔5%

編譯陳苓／綜合外電
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美股四大指數19日早盤全數走低。（路透）
美股四大指數19日早盤全數走低。（路透）

中東戰火升溫，波斯灣有多個重要的能源設施遭襲，推升油價，加上市場憂慮央行將被迫緊縮貨幣政策、來壓抑通膨，美股四大指數19日早盤全數走低。

道瓊工業指數早盤下跌0.3%，史坦普500指數跌0.5%，那斯達克指數跌0.6%，費城半導體指數跌1%。

台積電ADR和輝達均走低2%左右。美光重挫5%，該公司說需要大舉花費，來滿足日益成長的需求。

布蘭特油價一度升至每桶119美元，伊朗戰事爆發以來，布蘭特原油飆升了55%以上。歐洲天然氣價格在19日更一度跳漲35%。

伊朗為報復南帕爾斯（South Pars）天然氣田遭以色列襲擊，發射飛彈攻擊卡達的的液化天然氣（LNG）設施，這是全球最大的LNG出口工廠。沙烏地說，紅海延布（Yanbu）港附近的薩姆雷夫煉油廠（Samref ），遭無人機攻擊。伊朗封鎖荷莫茲海峽後，延布港是中東原油的兩大出口據點之一。

美國總統川普警告，倘若卡達有更多設施遇襲，美國將「炸毀整個南帕爾斯天然氣田」。

油價大漲帶來的通膨壓力導致債市價格下挫。投資人不再預期聯準會（Fed）今年將降息。英國央行與日本央行在19日利率按兵不動，但雙雙指出中東衝突讓前景蒙上陰影。

摩根大通策略師團隊表示，投資人尚未完全計入能源價格大漲，可能造成的經濟傷害，儘管1970年代以來的五次石油危機，有四次都釀成經濟衰退。

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