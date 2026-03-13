中東戰火延燒 買能源股卻沒賺？背後兩大因素作祟

伊朗戰爭爆發後國際油價漲勢凌厲，但能源股幾乎紋風不動。路透

在伊朗戰爭導致原油價 格飆漲之際，能源公司股價幾乎紋風不動，顯示投資人預期油價漲勢很快就會消退。

全球基準油價布蘭特原油價格13日盤中在每桶100美元附近游走，近兩周前衝突爆發以來累計上漲約四成。相較之下，美國股市史坦普500能源類股指數同一期間只漲3%左右，表現落後布蘭特原油的幅度是2020年以來最大。

從個股來看，史坦普500指數3月表現最佳成分股不是石油股，而是肥料生產商CF工業控股公司，股價截至12日收盤已漲36.6%。分析師指出，中東貢獻約35%至40%尿素肥料總出口，比率高於來自該區的全球原油出口。伊朗衝突爆發以來尿素價格已大漲約35%，漲幅大於原油期貨。

市場觀察家認為，能源股表現落後反映兩大因素。首先，這場戰爭已波及一些企業營運，股價可能受創；但或許更重要的是，即使衝突延燒，投資人仍傾向預期原油價格最終會重返歷史常態；2000年初以來布蘭特原油平均價格一直低於每桶70美元。

埃克森美孚（Exxon Mobil）等能源生產商，對油價大漲直接曝險最大。不過，RBC資本市場分析師漢諾德（Scott Hanold）表示，由於高油價能維持多久仍不得而知，這些業者預料不會趁機擴大生產石油。

漢諾德說：「油價快速漲破每桶85美元時，油價每上漲每桶1美元將不會為股市帶來同等效益…原因是市場認為從長期來看，油價不可能持續高於每桶100美元。」