我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

美軍加油機墜毀伊拉克 軍方證實4人罹難

中東戰火延燒 買能源股卻沒賺？背後兩大因素作祟

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗戰爭爆發後國際油價漲勢凌厲，但能源股幾乎紋風不動。路透
伊朗戰爭爆發後國際油價漲勢凌厲，但能源股幾乎紋風不動。路透

在伊朗戰爭導致原油價格飆漲之際，能源公司股價幾乎紋風不動，顯示投資人預期油價漲勢很快就會消退。

全球基準油價布蘭特原油價格13日盤中在每桶100美元附近游走，近兩周前衝突爆發以來累計上漲約四成。相較之下，美國股市史坦普500能源類股指數同一期間只漲3%左右，表現落後布蘭特原油的幅度是2020年以來最大。

從個股來看，史坦普500指數3月表現最佳成分股不是石油股，而是肥料生產商CF工業控股公司，股價截至12日收盤已漲36.6%。分析師指出，中東貢獻約35%至40%尿素肥料總出口，比率高於來自該區的全球原油出口。伊朗衝突爆發以來尿素價格已大漲約35%，漲幅大於原油期貨。

市場觀察家認為，能源股表現落後反映兩大因素。首先，這場戰爭已波及一些企業營運，股價可能受創；但或許更重要的是，即使衝突延燒，投資人仍傾向預期原油價格最終會重返歷史常態；2000年初以來布蘭特原油平均價格一直低於每桶70美元。

埃克森美孚（Exxon Mobil）等能源生產商，對油價大漲直接曝險最大。不過，RBC資本市場分析師漢諾德（Scott Hanold）表示，由於高油價能維持多久仍不得而知，這些業者預料不會趁機擴大生產石油。

漢諾德說：「油價快速漲破每桶85美元時，油價每上漲每桶1美元將不會為股市帶來同等效益…原因是市場認為從長期來看，油價不可能持續高於每桶100美元。」

世報陪您半世紀

油價

上一則

川普點名鮑爾急催降息 債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期

下一則

美1月核心PCE通膨小幅增溫 消費支出熱絡 料Fed利率不變

延伸閱讀

戰事恐拖到春季或更久 波灣石油供應受擾短期難解 股市承壓

戰事恐拖到春季或更久 波灣石油供應受擾短期難解 股市承壓
釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待
海峽若續受阻 國際油價將很快漲逾100元 高盛：最嚴重會漲到這價位

海峽若續受阻 國際油價將很快漲逾100元 高盛：最嚴重會漲到這價位
整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬2個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。（新華社資料照）

巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

2026-03-10 23:18
面對戰事不確定性與油價劇烈波動，法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）指出，全球市場真正需要關注的只有兩件事：油價衝擊會持續多久，以及聯準會（Fed）將如何回應。(歐新社)

川普戰事說法反覆 華爾街：市場只需盯這兩件事

2026-03-09 22:18
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」