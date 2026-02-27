人行出手了 人民幣兌美元終結連升

我的頻道

編譯任中原／綜合外電
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人民幣兌美元匯率春節假期後連三天升值，周五（27日）終於回貶，主因人民銀行取消衍生性外匯商品市場的額外費用，凸顯人行的阻升意向。這次是2010年9月以來為期最久的人民幣連升走勢。在岸人民幣兌美元一度貶值0.1%，報6.86上下。

人行聲明指出，將從3月2日起取消外匯遠期合約的20%準備金規定，強調這將「支持企業對匯率風險的控管」；實際上則是使放空人民幣的成本下降。

帶動這波人民幣升值的因素，包括外匯兌換熱絡，美中關係改善，以及美元在國際間普遍走軟。大陸官員已一再警告，反對人民幣升過頭，認為這將對出口商造成壓力，並使通貨緊縮進一步惡化。

新加坡馬來亞銀行指出，人行「這項工具將用來減緩人民幣對美元的升勢。最近人行已透過每日制定的參考匯率，傳明確送出雖不阻止人民幣升值，但速度應有節制的明確訊息」。

周五人行設定的參考匯率，比市場預估低793點，凸顯人行偏向減緩人民幣升勢。交易商表示，周五早盤一些國有銀行曾短暫購買美元，且一些周邊交易商也回補空單；不過出口商持續賣匯，使供需大致平衡。

彭博經濟團隊指出，人行並非要終結人民幣升勢，而是要提醒外匯交易商，不要單向賭人民幣升值。

匯率 新加坡 春節

