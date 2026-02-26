Nvidia財報不夠驚豔 股價挫跌3% 台積ADR也被拖下水

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
輝達財報未能驚艷投資人，26日早盤股價跌3%，拖累科技股雲集的那斯達克指數；道瓊工業指數獨漲。路透
輝達財報未能驚艷投資人，26日早盤股價跌3%，拖累科技股雲集的那斯達克指數；道瓊工業指數獨漲。路透

美股三大指數26日早盤漲跌互見；人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報亮眼，但未能滿足投資人的高度期待。

道瓊工業指數早盤上漲約0.4%。史坦普500指數下跌0.3%，科技雲集的那斯達克指數挫跌0.8%。費城半導體指數跌2.8%、台積電ADR跌3%。

輝達上季營收與獲利大幅優於預期，財測也優於預估，但對未來展望的成長動能著墨不多，且未納入來自中國的潛在營收，使部分華爾街人士質疑競爭威脅，以及AI基建需求是否具備持久力，拖累早盤股價跌3%。

近幾周來，市場對AI泡沫的憂慮與所謂的「AI恐慌交易」衝擊股市，科技對傳統軟體等產業的挑戰浮上檯面。Salesforce營收預測不及預期，但在執行長班紐夫發言淡化市場疑慮後，股價漲2%。

此外，蘋果公司執行長庫克在X發文說，下一周非常重要，一切都從2日早上開跑，預示新品即將發表。

其他財報方面，底特律三大車廠之一的Stellantis在認列與電動車相關的一筆費用後，全年出現260億美元的龐大虧損。

經濟數據方面，美國勞工部26日表示，截至2月21日當周，經季節性調整後，首次申領失業救濟金人數較前一周增加4,000人至21.2萬，略低於市場預期的21.5萬。

AI 輝達 費城

