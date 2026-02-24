WSJ：蘋果藉協助台積電環球晶 促晶片製造回流美國

iPhone製造商蘋果（Apple）為分散供應鏈、爭取關稅豁免及回應2位美國總統呼籲降低對外國供應依賴，正運用其龐大採購力和投資協助台積電等業者在美設廠以扶植本土晶片製造。路透

「華爾街 日報」（The Wall Street Journal）報導，美國之所以急於重建本土半導體供應鏈，根本原因在於其與中國之間因為台灣議題而關係緊張，而台灣又是全球最先進晶片絕大多數的製造地點。

在美國川普（Donald Trump）政府施壓下，蘋果去年承諾未來4年將在美國投資6000億美元。蘋果全球採購業務主管湯姆（David Tom）指出，這當中包括蘋果計劃今年向台積電在美國亞利桑納州的工廠採購1億多顆晶片，「我們正盡可能買下這座工廠的產出」。

華爾街日報記者在蘋果高層陪同下，前往美國屬於沙漠地帶的西南部各地參訪台積電及其他蘋果供應商的製造設施，從這些建設的規模可見蘋果的採購力與投資協助達到的成果，以及蘋果努力將其晶片供應鏈遷回美國已開始見效。

台積電正在亞利桑納州首府鳳凰城以北約30分鐘車程的地點打造面積達紐約市中央公園（Central Park）2倍半的廠區，打算投入1650億美元在這裡興建6座晶圓廠及其他設施，成為美國最大建設計畫之一。而蘋果是這個廠區的最大客戶。

台積電替蘋果自行設計的晶片代工，而蘋果藉由承諾在設計中採用台積電尖端製程節點，協助台積電成為稱霸全球的晶片製造商，台積電也因此有了信心來投入巨資興建各個最新一代晶片所需的製造廠。

蘋果的湯姆解釋說，他們為美國晶片製造扮演的角色，是「透過與台積電合作，來讓某個製程節點能非常快速達到高產量和高良率，而當我們進到下個節點時，其他業者將跟進」。

蘋果採購力的另個受惠者是台灣的環球晶，其在美國德州謝爾曼（Sherman）新設的1座工廠已於去年開幕。

環球晶美國廠總經理英格蘭（Mark England）指出，蘋果正藉由促使台積電及其他晶片製造商採用環球晶的晶圓來幫助其銷售，他們也期盼在蘋果協助下能加速擴廠，以把握稅額抵免機會。

此外，美國封測大廠艾克爾（Amkor）在蘋果投資的協助下，正在離台積電亞利桑納廠不遠處打造1個占地40多公頃的廠區，計劃在這裡設立2座晶片封裝廠，首廠預定明年完工，將處理台積電製成的晶圓。

蘋果尚無計畫將iPhone的組裝工作搬回美國，其營運長沙比汗（Sabih Khan）表示，他們目前先從聚焦在較簡單的回流目標開始，「我們非常專注在我們認為對於未來的創新至關重要，且能讓我們的產品隨時間過去能產生區隔度的東西，也就是其零件、子組件和先進晶片」。