目標成為全球第一 小鵬IRON機器人擬於年底量產

小鵬IRON人形機器人在深圳灣萬象城商場做首秀，登場時彷彿真人。（圖／取自微博）

小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬在中國馬年春節 假期後開工第一天發布開工信，稱要做全球第一家讓機器人、飛行汽車、Robotaxi 三大前沿AI 業務在同一年全面量產的科技公司。

何小鵬稱，過去十年，小鵬都在做「第一個」，包括量產城市NGP、出全棧自研、把飛行汽車開上天。但今年將是小鵬具身智能從「能做」到「能量產」的分水嶺。

首先，小鵬的自動駕駛計程車（Robotaxi）將於今年啟動線上叫車車型試點運營，預計在2027-2028年進入初階快速增長期。

其次，全新一代IRON機器人將於年底啟動量產，要滿足「車規級標準的AI智能體」，率先落地導覽、引導消費等場景。目標是成為全球第一個規模量產的高階人形機器人。

而分體式飛行汽車「陸地航母」已於試產線下線，也將在今年內實現規模化量產與交貨。

出海戰略也將在今年全面升維。2025年，小鵬汽車海外全年交車量超過4.5萬輛，增長96%，為中國造車新勢力純電出海銷量首位，自主品牌純電第二。2026年，小鵬還將有至少4款新車進軍海外，何小鵬期望2030年海外要賣100萬輛，貢獻七成以上利潤。