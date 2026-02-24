目標成為全球第一 小鵬IRON機器人擬於年底量產

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
小鵬IRON人形機器人在深圳灣萬象城商場做首秀，登場時彷彿真人。（圖／取自微博）
小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬在中國馬年春節假期後開工第一天發布開工信，稱要做全球第一家讓機器人、飛行汽車、Robotaxi三大前沿AI業務在同一年全面量產的科技公司。

何小鵬稱，過去十年，小鵬都在做「第一個」，包括量產城市NGP、出全棧自研、把飛行汽車開上天。但今年將是小鵬具身智能從「能做」到「能量產」的分水嶺。

首先，小鵬的自動駕駛計程車（Robotaxi）將於今年啟動線上叫車車型試點運營，預計在2027-2028年進入初階快速增長期。

其次，全新一代IRON機器人將於年底啟動量產，要滿足「車規級標準的AI智能體」，率先落地導覽、引導消費等場景。目標是成為全球第一個規模量產的高階人形機器人。

而分體式飛行汽車「陸地航母」已於試產線下線，也將在今年內實現規模化量產與交貨。

出海戰略也將在今年全面升維。2025年，小鵬汽車海外全年交車量超過4.5萬輛，增長96%，為中國造車新勢力純電出海銷量首位，自主品牌純電第二。2026年，小鵬還將有至少4款新車進軍海外，何小鵬期望2030年海外要賣100萬輛，貢獻七成以上利潤。

